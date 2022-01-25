«МегаФон» изучил мобильные привычки новосибирских студентов

Профиль учебного заведения во многом влияет на активность студентов в сети. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав мобильный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных вузов Новосибирска.

Самыми продвинутыми интернет-серферами оказались учащиеся Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Будущие архитекторы и строители используют почти в 1,5 раза больше интернета, чем среднестатистический студент новосибирского вуза. Меньше всего времени в сети проводят в Новосибирском государственном театральном институте – объем трафика на одного пользователя здесь в 4 раза ниже среднего по вузам. Судя по всему, во время репетиций юным актерам и режиссёрам не до гаджетов.

Самыми разговорчивыми оказались студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Анализ BigData показал, что будущие связисты не спешат отказываться от традиционных средств коммуникации и на 29% больше остальных используют стандартные голосовые вызовы. А вот будущие педагоги не так многословны или предпочитают общение в чатах – на 30% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Новосибирского государственного педагогического университета.

В целом же новосибирские студенты подтверждают распространенное мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся вуза обычно проговаривает 204 минут в месяц – на 30% меньше, чем в среднем по области. А вот мобильного интернета тратит в 2 раза больше, чем среднестатистический абонент в регионе – 23 гигабайта.

Чаще всего на партах в университетах и институтах можно увидеть смартфоны Apple: в пятерке самых распространенных моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах области растет, и студенты постепенно возвращаются в аудитории, к традиционному формату учебы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции «МегаФона», обслуживающие высшие учебные заведения, увеличилась на 11%. Тем не менее, новосибирцы не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос почти в 2 раза, особенно популярными стали дистанционные школы английского языка.