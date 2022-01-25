Новосибирский фермер стал фигурантом дела о мошенничестве с соцвыплатами на 1,7 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при получении соцвыплат на строительство жилья.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, уголовное дело в отношении 58-летнего руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Кыштовского района Новосибирской области возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере). Дело заведено СУ СК РФ по Новосибирской области по материалам регионального УФСБ.

В ведомстве установили, что предприниматель в 2016 году получил социальную выплату в размере свыше 1,7 млн рублей на строительство жилья от министерства сельского хозяйства региона в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

«По условиям программы получатель социальной выплаты должен был оформить жилье в собственность не позднее 2017 года. Индивидуальный предприниматель жилье не построил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению на другие цели», — указано в сообщении.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что обвиняемый предоставил в администрацию Кыштовского района Новосибирской области для подписания и дальнейшей оплаты заведомо ложные и несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по строительству дома, а также справки об их стоимости.

«Данный объект недвижимости до настоящего времени находится на стадии строительства, не является пригодным для проживания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, ее сына и еще четырех человек. Их обвиняют в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий.