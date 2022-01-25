Анатолий Серышев проконтролировал обеспечение лекарственными препаратами регионов Сибири

24 января полпред президента России в Сибирском федеральном округе провёл рабочую встречу, посвящённую вопросам обеспечения лекарственными средствами жителей сибирских регионов.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с руководителем Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Еленой Хрусталевой, чтобы обсудить вопросы обеспечения учреждений здравоохранения в регионах Сибири лекарственными препаратами. Встреча состоялась 24 января.

В ходе беседы было отмечено, что на текущий момент в регионах Сибирского федерального округа для оказания амбулаторной медицинской помощи сформирован запас лекарственных препаратов на срок более 70 дней.

Назывались и конкретные цифры по различным группам препаратов. Так, противовирусными лекарственными средствами можно обеспечить около 5 миллионов человек, интерферонами – более 1,3 миллиона граждан, антикоагулянтами – около 2 миллионов человек, парацетамолсодержащими препаратами – более 2 миллионов граждан, гормональными – более 26 тысяч жителей СФО. Лекарственные препараты распределены по регионам в соответствии с численностью населения.

Анатолий Серышев и Елена Хрусталева обсудили доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в амбулаторно-поликлинических учреждениях и аптечной сети каждого из регионов СФО, уделив особое внимание медикаментам, используемым при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что 17 января, на совещании с губернатором Новосибирской области, глава регионального Росздравнадзора Александр Щербатов отметил, что до 30% жителей области не соблюдают масочный режим. А на следующем еженедельном совещании Андрей Травников ещё раз призвал новосибирцев к более ответственному соблюдению ограничительных мер и сообщил, что пятая волна пандемии может достигнуть Новосибирской области в ближайшее время.