Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Соответствующий документ появился на сайте Минэнерго вечером 24 января, а сегодня представители Сибирской генерирующей компании дали «Континенту Сибирь» официальный комментарий по этому поводу.

Как сообщали ранее представители энергетиков и властей, сама по себе реформа должна послужить способом выйти из тупика: на сегодня Новосибирск занимает 78 место из 83 региональных центров по доле теплосетей, нуждающихся в срочной замене (общий износ составляет 72%), и последнее место по объему таких работ – ежегодно в Новосибирске перекладываются всего 0,36% теплосетей. Такие цифры приводит статистический сборник «Тарифы и цены ЖКХ».

«Переход Новосибирска в ценовую зону означает для города увеличение объемов перекладки и ремонта тепловых сетей. Вместе со специалистами городской администрации, с участием общественности мы три года готовили рабочий план – сейчас его утвердило федеральное правительство без существенных замечаний – прокомментировал заместитель генерального директора СГК — директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. – В ближайшее время мы представим горожанам подробную программу работ на 2022 год и на десятилетнюю перспективу. Предметный план работ на этот сезон мы представим до 1 марта».

По предварительной оценке компании, сумма инвестиций в теплосети за 10 лет составят не менее 20,5 млрд рублей без НДС. Из них примерно две трети общей суммы будет вложено в теплосетевое хозяйство уже в первые пять лет.

«В 2022 году мы увеличим программу обновления тепловых сетей на 336% – с 2,75 км в 2021 году до 12 км, – продолжает Андрей Колмаков. – В целом за период действия программы планируем заменить 57 километров магистральных сетей в критическом состоянии. В плане – строительство и реконструкция суммарно 89 км теплосетей». Колмаков подчеркнул, что энергетики понимают, какие неудобства доставят водителям и пешеходам разрытые в период ремонтов улицы и дороги, поэтому постараются вместе с администрацией города организовывать работы с минимально возможными сроками.

То, что такие перспективы достаточно реальны, показывает и опыт Красноярска – первого города-миллионника, перешедшего на новую систему. В первые же годы общая протяженность капитального ремонта сетей увеличилась почти в два раза. В 2019 году было заменено 23,6 км сетей, в 2020 – уже 34,1, в 2021 – около 60 км.

Переход в ценовую зону также означает, что предельный уровень цены на тепло в Новосибирске установят сразу на 10 лет. На этот же срок устанавливается индекс, на который цена будет повышаться в дополнение к инфляции. Таким образом, потребители получат заметный рост качества теплоснабжения в первые годы после перехода на новую систему тарифообразования и при этом не будут сталкиваться с резкими тарифными скачками. Ранее сообщалось, что при переходе Новосибирска в ценовую зону тариф на тепло ежегодно планируется увеличивать на индекс потребительских цен (ИПЦ) +2,9%. Например, ИПЦ на 2022 год был запланирован на уровне 4,3%, тогда тариф увеличится на 4,3%, плюс 2,9%, итого — 7,2%. В абсолютных цифрах цена за гигакалорию должна составить 1614,4 руб., что по-прежнему будет самым низким тарифом среди городов-миллионников.

Контроль за реализацией программы будут вести федеральные и региональные власти. «Наши ремонтные программы находятся под контролем не только органов власти, но и общественности – добавляет Андрей Колмаков. – Новосибирцы имеют право знать, куда и на что идут их деньги. Будем, как и ранее, регулярно информировать жителей о мероприятиях в теплосетевом хозяйстве».