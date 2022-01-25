Скончался бывший глава управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Юрий Кабанов

В Новосибирске на 67-м году жизни скончался председатель Новосибирской областной организации профсоюзов работников физической культуры, спорта и туризма, бывший начальник управления физкультуры и спорта Новосибирска Юрий Кабанов. Он руководил управлением в течение восемнадцати лет.

Как сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта города Новосибирска, Юрий Кабанов ушел из жизни 25 января после продолжительной болезни. Время и место прощания будут опубликованы позднее.

«Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», — указано в сообщении.

Трудовой путь Юрия Кабанова начался в 1975 году после окончания Куйбышевского педагогического училища. Работал преподавателем физической культуры в средних школах Новосибирска, а также хоккейным тренером в ДЮСШ Заельцовского района Новосибирска, затем был назначен председателем спортивного комитета Заельцовского района.

В 1987 году Юрий Кабанов занял пост первого заместителя комитета по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска, а с 1994 года стал его председателем. Он ушел с должности в 2012 году. По инициативе и непосредственном участии Юрия Кабанова в 1993 году впервые в Новосибирске была проведена первая Международная детская Сибириада, посвященная 100-летию города.

«При активном участии Кабанова в городе проводилась реконструкция муниципальных спортивных сооружений. По его инициативе при комитете были открыты детско-юношеские спортивные школы по гимнастике, сноуборду, водным видам спорта, тхэквондо, баскетболу», — отметили в пресс-службе управления.

Юрий Кабанов неоднократно награждался грамотами областного спортивного комитета, мэрии Новосибирска, администрации области и Госкомспорта. Удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации».

Напомним, 12 января на 90-м году жизни скончалась одна из первых дикторов новосибирского телевидения Галина Целищева.