Директор новосибирской компании предстанет перед судом за невозврат $3 млн

Руководитель компании из Новосибирска предстанет перед судом по делу об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации более $3 млн, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Западно-Сибирский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора новосибирской компании, обвиняемого в валютных нарушениях.

По версии следствия, директор коммерческой организации заключил внешнеэкономический контракт для покупки сельскохозяйственной продукции на территории иностранного государства на сумму свыше $9 млн. Срок поставки по контракту истек в конце 2019 года.

«Вместе с тем в нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» участник внешнеэкономической деятельности не обеспечил возврат денежных средств на банковский счет за не ввезенные в Российскую Федерацию товары в размере более $3 млн (240 млн рублей)», — указано в сообщении.

Директора компании обвинили в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере). Дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СибРемонтСервис». Его обвинили в даче взятки должностному лицу и мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детских садов.