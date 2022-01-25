Губернатор Кузбасса вернулся к очной работе после перенесенного COVID-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся к работе в очном режиме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона.

О том, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавиусной инфекцией, стало известно 17 января. Сообщалось, что глава региона переносит болезнь в легкой форме и работает дистанционно.

«Губернатор Сергей Цивилев получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме», — указано в сообщению

Отметим, Сергей Цивилев перенес заболевание во второй раз. Впервые губернатор заразился коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года. Он лечился от COVID-19 вместе с женой.

По данным оперативного штаба на 24 января, за сутки в Кемеровской области COVID-19 выявили у 347 человек, от заболевания скончались восемь пациентов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 91 720 случаев заражения коронавирусом. 83 986 человек вылечились от COVID-19, 1 847 скончались.

В регионе зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Ранее случаи заболевания новым штаммом выявили у жителей Алтайского края, Омской, Томской, Иркутской областей, республик Тува, Алтай, Хакасия, Красноярского края.

Напомним, в середине января коронавирусную инфекцию повторно выявили у мэра Красноярска Сергея Еремина.