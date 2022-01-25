Алексей Мартынов: «Умники в Казахстане тоже поднимали вопрос о транзите, и чем это закончилось?»

Елена Аникина
 
Алексей Мартынов

Кому нужны война и возрождение СССР? Кто придумал «транзит»? А также о ресурсах поддержания рейтинга власти и политических расстановках в Сибири в интервью «Континенту Сибирь» говорит политолог, директор Международного института новейших государств АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ.

Где «загорится» после Казахстана?

Для вас Казахстан не просто точка на карте. Вы профессионально наблюдаете за этой страной, вероятно, анализировали предпосылки происходящего сейчас в ней.

— Мониторинг постсоветского пространства — одно из основных направлений работы экспертного центра — Международного института новейших государств, которым я руковожу. Мы с коллегами довольно давно изучаем, во что превратились государства бывшего СССР: суверенные и не очень, признанные, непризнанные и так далее. Поэтому мы ничего нового и неожиданного в событиях в Казахстане не увидели.

— Вы не соглашаетесь с теми, кто называет события в Казахстане революцией.

Революция быстрое и качественное изменение, если мы говорим о политическом строе, системе управления. К принципиальным и качественным переменам привела Великая октябрьская (ноябрьская) социалистическая революция 1917 года. В классическом понимании отсчёт идёт с февраля, когда начали свергать царя, и плавно перетекает в октябрь, когда новые революционеры перехватили власть у предшественников и установили свою форму диктатуры пролетариата. Хотя я рассматриваю революционный процесс в России как единую историю от 1905 года до сакраментального «Караул устал», которое матрос Железняк произнёс в 1918-м. То есть, до отменены итогов выборов в Учредительное собрание и учреждения декретом Совнаркома Республики.

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Отдельные «эксперты» в последнее время легко жонглируют разнообразными терминами, особо не заботясь о смысловой нагрузке, пытаются называть происходящее на разных территориях революциями. Ситуация в Казахстане это не революция. Нет речи о качественных изменениях, а лишь о замене одних людей другими. Мы наблюдаем классический государственный переворот. Неудачный. Хотя безусловно, имели место попытки применения элементов цветных технологий в условиях политической архаики, в которой живёт современный Казахстан.

В Казахстане мы увидели модные в последние 20 лет инструменты сценариев смены власти на постсоветском пространстве. Одна из новелл институализация силовой, экстремистской, террористической составляющей. На той же Украине в 2014 году уже просматривались подобные элементы, но нас до последнего убеждали: нет, это стихийное движение масс. Очевидно, следующая попытка подобного государственного переворота не обойдётся без подготовленных вооружённых боевиков, которые создают достаточное количество хаоса.

Другая новелла казахских событий — купирование ситуации с помощью надгосударственного силового образования, я имею в виду Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Мы с коллегами давно говорили о внутренних проблемах Казахстана, они были очевидны: неудачный транзит, Назарбаев вроде бы ушёл, но на самом деле не ушёл, все его люди, родственники остались. Недосказанность витала в воздухе, элиты готовы были передраться в любую секунду. Внешним игрокам показалось, что это удобный момент, чтобы зажечь Центральную Азию и увести повестку от главного текущего вопроса — российско-американских, российско-натовских переговоров по взаимным гарантиям безопасности. Понятно, Казахстан — чувствительная для нашей страны тема, ближайший союзник по интеграционным проектам на постсоветском пространстве.

Вы упомянули о том, что после Казахстана мы увидим продолжение. По-вашему, где загорится?

— Где-то обязательно увидим. Думаю, Молдавия на очереди, например.

— В каком-то обозримом будущем?

— Откуда я знаю? Но мне кажется, такие решительные действия, как подавление бунта силами ОДКБ, внесут большие коррективы в планы некоторых внешних игроков, которые считают, что по своей воле могут легко разорять целые страны. Теперь им явно не так легко станет это делать.

Я предполагаю, что центр генерации идей по зажиганию постсоветского пространства находится на берегу Темзы, в здании британской секретной службы и по совместительству структурного подразделения британского МИДа. А директор МИ-6, секретной разведки, — одновременно заместитель министра иностранных дел Великобритании. У меня складывается впечатление, что эти «белые люди» извне хотят подсобрать советскую страну. Им плохо без большого врага, главного антагониста. Западное сообщество зашло в тупик бесконечных внутренних распрей. А пандемия только катализировала этот процесс. Они не знают, куда двигаться, вот и возникла идея, мне кажется: воссоздать «злой совок».

Во главе с Россией.

— Без России не бывает «совка». Они кинулись бы бороться с большим врагом. Без этого им всё тяжелее. Посмотрите на западные страны, они сами на грани бунта.

— Нужен баланс, противовес с Востока?

— Что год назад творилось в Вашингтоне? Захват Капитолия подавили, но сам факт произошедшего! С каким остервенением идут манифестации в крупнейших европейских столицах. Спокойная, вечно накуренная Голландия обычно спит где-то в северо-западном подбрюшье Европы. С каким остервенением в первых числах этого года там разгоняли трудящихся, травили собаками. Я думал, такое только в фильмах про фашистов можно увидеть. То же самое в Британии.

Американцы, европейцы хотят перевести внимание с внутренней повестки. Как? Вот они без конца и говорят, что Путин хочет реставрировать СССР. Мы отвечаем: нет, это невозможно, «фарш нельзя провернуть назад». Им пофиг талдычат как мантру. С другой стороны, своими действиями чуть ли не насильно нам впихивают эти чемоданы без ручек. То Украину, которую 88 раз изнасиловали, пытаются нам обратно в родственники всучить. Конечно, жаль русских людей там, мы им и пытаемся помочь. Белоруссию тоже нам толкают. А теперь и Казахстан.

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Не важно, кто ведёт граждан к безопасности и благосостоянию

— Российские политические кураторы могли бы это обратить в выгоду? Осенью прошлого года и Владислав Сурков напоминал (или предостерегал), что экспансия — один из способов выпуска «народного» пара через внешние границы.

Экспансия никому не нужна. Россия самая большая, богатая и ресурсная страна в мире. Хотя людей у нас маловато, это правда. Но на практике всё слишком сложно. Может быть, Сурков намекал на экстренные меры в виде признания Донбасских республик и их присоединения… Лично я к такому снаряду сейчас не подходил бы.

Но Запад нам практически насильно впихивает постсоветские государства. Понятно, что в случае прямой угрозы, нам придётся помогать ведь там наши, русские, люди. Это исторически наша территория, я бы не стал резать её по частям, с кем бы то ни было делить. Однажды поделив, вернуть потом можно только через большую войну. К ней и пытаются западные «партнёры» подвести весь мир. Я считаю, что у российского государства сегодня нет ресурсов и возможностей прирастать территориями, сколько бы кто-то в патриотическом запале ни пытался изображать обратное.

За семь лет с момента возвращения Крыма в родную гавань многое здорово изменилось. Но это стоило России больших усилий. Нам эту территорию хотя бы до уровня многих других регионов поднять.

— А есть у нынешней власти в резерве другие ресурсы поддержания рейтинга власти, кроме внешней эскалации?

Но разве государство существует для поддержания рейтинга власти? Разве не для благосостояния своих граждан и их безопасности? Сперва безопасности, потом благосостояния.

— Как ещё власти удерживать стабильность режима? Как нынешней власти обеспечить избираемость без рейтинга, от которого зависит, кто поведёт людей к тому состоянию?

Вообще не важно кто. Две главные функции государства: безопасность и благосостояние граждан. Остальное надстроечные вещи. Если государство существует ради чьих-то рейтингов, извините это уже какая-то Украина получается. А мы, слава Богу, великая страна, сверхдержава. Постсоветское пространство, безусловно, зона наших прямых стратегических интересов, исторической ответственности за судьбы народов, которые проживают в странах бывшего СССР. Сто процентов на этих территориях нечего делать натовским и прочим структурам, которые никоим образом не аффилированы с Россией. Вот о чем речь. А не об аннексиях. Другое дело — развитие интеграционных проектов, таких как Евразийский экономический союз, ОДКБ.

Я не понимаю, зачем говорить об экспансии. Вернее, понимаю, зачем это нашим оппонентам. Они рассчитывают, что мы надорвёмся, как СССР в конце 1980-х не сумела переварить огромное количество региональных трудностей. Сегодня наши противники более эффективно и масштабно создают очаги напряжённости вокруг России на постсоветском пространстве, чтобы мы надорвались решая эти проблемы. Но разве мы должны действовать, исходя из чужой логики? У нас своя повестка.

Транзит придумали политологи

Кризис в Казахстане привлекает дополнительное внимание к клановым расстановкам в российских верхах, так как, по-видимому, столкновение элитных групп в борьбе за власть было одной из причин событий в соседней стране. В процессе наследования очень трудно удовлетворить всех, это почти всегда выбор в пользу какой-то одной из ОПС (организованных придворных группировок). Насколько остры сейчас противоречия в российских верхах, какие альянсы (и против кого) можно упомянуть как потенциальные факторы нестабильности, если вдруг проблема наследования резко актуализируется?

— Аналогия с политически очень архаичным Казахстаном неуместна. Я считаю, что в принципе ни одно из постсоветских государств нельзя сравнивать с Россией, хотя некоторые и пытаются это делать. Например, с Украиной…

Я помню, как всё это начиналось в Казахстане, когда Назарбаев вроде уходил и не уходил. Сколько было разговоров, что это модельная ситуация, которая может служить нам примером. Не может. У России совершенно уникальная история, политический, этнокультурный ландшафт. Любые аналогии и переходы неуместны.

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Вопрос в том, насколько противоречия в российской элите остры, насколько противостояния между группами влияния отражаются на ситуации в России, на её политическом ландшафте?

— Вам лучше с товарищем Минченко поговорить о «Политбюро 2.0». Я считаю вопрос бессмысленным, потому что у нас нет никаких группировок.

В период транзита обострение противоречий между группами влияния кажутся вполне вероятными.

— А с чего вы взяли, что у нас период транзита? Ведь его придумали те же самые политологи, которые вам про группировки и рассказывали.

Расскажите другое.

— Говорю. Что такое вообще период транзита?

Процесс подготовки к передаче власти преемнику.

— С чего вы решили, что подготовка идёт?

— Должны же потенциальные акторы когда-то мобилизоваться, рано или поздно процесс начнётся. Некоторые политические эксперты и различные «источники» рассуждают, что 2022 год — важный в этом смысле период. Говорят…

— Вспоминается старый анекдот про Рабиновича, который пришёл к врачу: «Доктор дайте мне такую таблетку, чтобы я мог, как Моня. Ему 76 лет, он по 8 раз за ночь. А мне 72 и я только один». С чего вы взяли, что Моня по восемь раз? Так он говорит! В чем проблема, и вы говорите!

То есть, группировки у нас политологические.

— В СМИ всплывает тема транзита, но я не считаю корректным её обсуждать и засорять эфирное пространство. Недавно президент говорил, что не принял решения, станет ли баллотироваться на очередной срок. Закон, Конституция ему позволяют.

Одни умники уже ставили вопрос о транзите в Казахстане, и чем закончилось? Ничего хорошего в ближайшее время эту страну не ждёт с точки зрения внутренней политики. Потому что за дивертисментами с попыткой инициирования государственного переворота всегда в любой стране мира следуют репрессии. Например, тех, кому повезло участвовать в штурме Капитолия в США в прошлом году пересажали, некоторых просто застрелили. Так что о транзите будем говорить по факту, сейчас абсолютно не о чем.

Конспирология и прогнозы

— Начало года — время губернаторопада. Какие особенно интересные точки в Сибирском федеральном округе вы видите?

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Сибирь вообще вся интересная. В Томской области вполне возможна смена руководства.

— Кто может претендовать там на пост губернатора?

— Это компетенция президента, кому-то он поручит исполнять обязанности главы региона, если придётся.

Вы ждёте, что это будет варяг?

— Не знаю. Не люблю этого: основываясь на каких-то инсайдах обсуждать фамилии. Подождём решения президента, тогда будем разговаривать

Ожидания разные. Может и из Новосибирской области кто-то туда поедет?

— Не исключено, тем более, что в Новосибирской области политическая обстановка с точки зрения управления более менее ровная.

«Континент Сибирь» писал, что не всем нравится усиление позиций Шойгу, в том числе в Сибири. Может ли быть связано с этим назначение Анатолия Серышева полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе? В плане сдержек и противовесов.

— Вокруг этого всегда столько конспирологии. Говорить, что у Сергея Шойгу где-то могут быть слабые позиции, не приходится… Я понимаю, вы строите вопрос в определённой логике…

— Вы можете сказать своё видение, пожалуйста.

— Шойгу — тяжеловесный политик, наверное, по своему статусу и значению на федеральном уровне он уступает только президенту. И находится примерно в одной весовой категории с блестящим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это деятели мирового масштаба. Говорить о слабости или силе их позиций не приходится, я считаю, что подобные сентенции к Шойгу, мягко говоря, не применимы.

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