Бывший сибирский партнер BMW попробует вернуть дилерство через суд

Андрей Феданин, управляющий директор компании «Дикси», которая до 1 января 2022 года являлась официальным дилером BMW в Алтайском крае, выступил с видеообращением к клиентам баварской марки. В нем он выразил сомнения в том, что новый дилер BMW откроется в Барнауле уже в июле 2022 года, а также анонсировал рассмотрение в арбитражном суде дела о «восстановлении дилерского центра в своих законных правах».

Напомним , что российский дистрибьютор BMW в одностороннем порядке не продлил дилерский договор с компанией «Дикси» с 1 января 2022 года. В июле 2021 года российское представительство BMW подвело итоги конкурса на право официально представлять марку в Алтайском крае. Победителем стал красноярский «Медведь Холдинг», который уже представляет BMW в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и Хакасии.

Торжественная церемония открытия автоцентра в соответствии с корпоративными стандартами бренда BMW, по данным источников «Континента Сибирь», намечена на июль 2022 года. Территориально салон, по информации участников рынка, будет располагаться на улице Балтийской.

До момента запуска нового дилера клиенты BMW в Барнауле будут вынуждены обращаться ездить за гарантийным обслуживанием к другим действующим официальным дилерам BMW в Сибири.

«Ближайший официальный дилер BMW располагается в Новосибирске (250 км). Запись сейчас ведется на неделю вперед. Когда вы звоните и записываетесь, имейте в виду, что вам нужно будет ждать неделю, прежде чем вас примут на диагностику. Когда вы приедете в Новосибирск, не факт, что вам сразу отдадут автомобиль — лучше заранее задумываться о втором визите или остаться в Новосибирске до окончания диагностики», – пояснил клиентам в видеообращении Андрей Феданин.

Он также отметил, что трудности, которые возникли с расторжением контракта, носят временный характер. «На сегодня «ЭлитАвтоСибирь» (входит в ГК «Медведь Холдинг») убрало из всех источников конкретную дату открытия дилерского центра в Барнауле. Раньше мы видели июнь-июль, сейчас стоит просто 2022 год. Поэтому ситуация (с временным отсутствием официального дилера) может продлиться год», – предостерег Андрей Феданин.

Также управляющий «Дикси» анонсировал заседание арбитражного суда, «на котором может решиться вопрос о том, чтобы восстановить дилерский центр «Дикси» в своих законных правах». Вместе с тем, в картотеке арбитражного суда иск от «Дикси» к «БМВ Руссланд Трейдинг» пока не отражен.

Стоит отметить, что это уже не первое видеообращение управляющего директора «Дикси» к клиентам в этом году. В своем первом ролике, размещенном в официальном instagram-аккаунте дилера, Андрей Феданин отмечал, что «компания «БМВ Руссланд Трейдинг» с 1 января 2022 года в одностороннем порядке приняла решение, что клиенты марки в Барнауле остаются без сервисной поддержки и гарантийного обслуживания».



Учредителями компании «Дикси» являются бизнесмены Кирилл Бекетов и Павел Нечаев. Им также принадлежит компания «Анкор» (официальный дилер Renault в Барнауле) и «БС Авто» (официальный дилер Suzuki в Барнауле) . Компания «Дикси» являлась одним из старейших официальных дилеров баварского бренда в Сибири и продавала автомобили BMW из полнофункционального салона, построенного в соответствии со стандартами марки. В настоящее время она продолжает работу с брендом BMW, но уже не в статусе официального дилера.

По данным «Автостат Инфо», за 2021 год в Алтайском крае был зарегистрирован 191 новый автомобиль BMW (-7,3%). Для сравнения: за этот же период в регионе было зарегистрировано 152 Mercedes-Benz и 251 Lexus.

Алтайские автодилеры уже отреагировали на сложившуюся ситуацию. В частности компания «Альбион Моторс», официально представляющая в регионе премиальные бренды Land Rover и Jaguar, разместила рекламные щиты с сообщением «Не знаете, где обслужить ваш BMW? Мы его купим».

Получить оперативные комментарии в российском представительстве BMW и «Медведь Холдинге» на текущем этапе не удалось. «Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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