Анжелина Воронцова вновь танцует Эсмеральду на сцене НОВАТа

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Анжелина Воронцова танцует Эсмеральду
Фото Виктора Дмитриева

«Украшение российской балетной сцены», «балерина от Бога», «восхитительная, необыкновенная», – отзываются любители балета о прима-балерине Санкт-Петербургского Михайловского театра Анжелине Воронцовой. В свою очередь, Анжелина – из тех артистов, которые уважают своего зрителя, поэтому просто не могут работать «вполноги». В ее случае природное дарование и блестящие данные подкреплены чувством ответственности, трудолюбием, постоянным стремлением к совершенству. Каждую новую работу балерина доводит до бриллиантового блеска и нередко знакомит с ними новосибирских зрителей.

В осенней премьере балета Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» Анжелина впервые в своей карьере исполнила партию Эсмеральды, и вновь выйдет на сцену НОВАТа в этой роли вечером 27 января. В интервью, которое состоялось в период репетиций, балерина рассказала о том, как готовила новую роль.

Эсмеральда Анжелина Воронцова

Приходилось ли вам прежде танцевать в балетах Ролана Пети?

– Я знакома с хореографией Ролана Пети. В Большом театре танцевала Лизу в его балете «Пиковая дама» с блестящим составом – с Илзе Лиепа, с Николаем Цискаридзе. Для меня большой честью было исполнять этот балет с такими мастерами. Танцевала в «Арлезианке», где солировал Иван Васильев.

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В хореографии Пети что для вас самое ценное?

– Безусловно, особенная музыкальность и абсолютная точность исполнения движений. Сейчас я как будто учу новый язык, потому что эта хореография очень самобытная и далеко непростая. Возможно, в этой моей партии не так много текста, но для меня это довольно сложная работа. Всё-таки русскому артисту трудно танцевать сухо, нам легче танцевать шире, мощнее, по-другому работать телом, а во французской хореографии, и конкретно в балетах Ролана Пети, движения, позиции должны быть очень четкими, графичными. Это требует особой подготовки.

Теперь о вашем персонаже. В балете Ролана Пети образ Эсмеральды отличается от традиционных прочтений этой героини – здесь Эсмеральда более чувственная, более «роковая». Чем вам близко такое прочтение, или, может быть, есть в нем что-то, что вас отталкивает?

– Да, этот балет поставлен совсем по-другому, в отличие от предыдущих балетных постановок по роману Виктора Гюго. В балетах на этот сюжет, созданных в XIX веке Цезарем Пуни, Жюлем Перро, действие разворачивалось вокруг Эсмеральды. Ролан Пети предложил совсем другое прочтение и романа и образа – в его Эсмеральде чувствуется «французскость», если можно так выразиться. Она в меру раскованная, но при этом не вальяжная, не развязная, она чувственная, но при этом довольно сдержанная, понимающая свои желания и власть своей женственности. Сочетание чувственности и строгости – это тот французский стиль, которому хотелось бы научиться, понять, пропустить через себя.

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Артисты, которые работали с Роланом Пети, говорят, что он мог внести изменения в текст партии, ориентируясь на индивидуальность танцовщика. В вашей Эсмеральде есть что-то от Анжелины?

– Известно, что сам Ролан Пети мог изменить рисунок роли для того, или иного артиста. Он очень хорошо чувствовал актерскую индивидуальность и всегда учитывал ее, вводя артиста в свои спектакли. Но сейчас мы в другой ситуации – работаем не с самим мастером, а с Луиджи Бонино, который прекрасно показывает, делает точные и четкие замечания, ставит понятные задачи, и от себя – от Анжелины Воронцовой – я стараюсь ничего не привносить, а наоборот, как можно точнее и бережнее относится к тому рисунку, который создал великий Ролан Пети. Я, вообще, стараюсь как можно меньше привносить в свои роли себя, поскольку моя индивидуальность в любом случае проявится на сцене. Мне, наоборот, интересно уйти от себя, чтобы это была не Анжелина в партии Эсмеральды, Эгины, Никии, а это были абсолютно разные героини, каждая со своей историей, со своим лицом. Сейчас моя главная задача – четко выполнять задачи, которые ставит Луиджи, чтобы партия получилась хореографически очень чистой, чистой по исполнению. Это основополагающая черта французской хореографии.

Эсмеральда Анжелина ВоронцоваБалет поставлен полвека назад, но при этом он до сих пор на многих сценах мира и его популярность не падает. Как вы считаете, в чём секрет успеха «Собора Парижской Богоматери»?

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– Действительно, спектакль впервые был представлен в 1965 году, и сейчас с неизменным успехом идет на многих сценах. Мне кажется, что главная причина в том, что Ролан Пети был великим мастером сюжетных балетов. В наше время очень много бессюжетных постановок, которые редко живут  более 10 лет, а Ролан Пети был мастером именно балетных историй. Я считаю, что новосибирцам очень повезло, что они смогут увидеть «Собор Парижской Богоматери», сейчас в России этот балет больше нигде не идет. Мне кажется, это большая честь для артистов – пропускать через себя новую хореографию великого балетмейстера, каким был Ролан Пети, работать над спектаклем с таким мастером как Луиджи Бонино. Но успех балетов Ролана Пети – в совокупности всех элементов, его балеты успешны благодаря хореографии, музыке, костюмам, сценографии… Ни один успешный спектакль не строится на чём-то одном, это всегда комплекс. Именно поэтому спектакль до сих пор идёт на сценах мира. Вообще, станцевать партию Эсмеральды в этом балете – это была моя большая мечта. Я смотрела много разных записей этого спектакля, восхищалась работой моих коллег, к примеру, Светланы Лунькиной – она прекрасно танцевала Эсмеральду, и я очень хотела станцевать… Я всегда понимала, что это будет непросто, что во французской хореографии потребуется та самая точность, о которой я уже говорила, что нужно соблюсти этот стиль, но мне всё равно была очень интересна эта роль, и я с радостью репетирую её.

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Ваши пожелания зрителям, которые придут на «Собор Парижской Богоматери» с вашим участием?

– Я бы хотела пожелать зрителям просто насладиться этим спектаклем. Я считаю, что это не только одна из лучших постановок Ролана Пети – это, вообще, один из лучших балетов на мировой сцене. И для Новосибирского театра большая честь иметь такой шедевр в своём репертуаре. Я думаю, вам будет очень интересно.

– Есть отличие петербургской и новосибирской публики?

– Я считаю, что новосибирская публика — очень преданная. Здесь если зрители полюбили артиста, то это навсегда. И это очень здорово, потому что это большая поддержка для артистов. Еще мне нравится, что новосибирская публика никогда не забывает артистов, всегда отстаивает их интересы, следит за их профессиональным развитием и очень горячо приветствует на спектаклях. Что касается петербуржцев, то известно, что это более сдержанные зрители. Если новосибирская публика сразу любит или не любит, то к петербургским зрителям нужно притереться, потанцевать, иногда не один сезон, чтобы тебя приняли и полюбили.

Эсмеральда - Анжелина Воронцова, Феб - Василий Соболев

Анжелина Воронцова
Прима-балерина Санкт-Петербургского Михайловского театра. Лауреат международных конкурсов

В 2003–2008 годах училась в Воронежском государственном хореографическом училище (педагоги Марина Леонькина, Набиля Валитова, Татьяна Фролова). В 2008 году была принята в Московскую государственную академию хореографии по классу педагога Натальи Архиповой. В 2009 году окончила Академию и была приглашена в труппу Большого театра России. Репетировала под руководством Николая Цискаридзе, он же был первым партнёром Воронцовой в спектаклях Большого театра. Дебютировала на сцене Большого театра в премьере балета Владимира Васильева «Заклятие дома Эшеров» в рамках Большого фестиваля РНО под руководством Михаила Плетнёва. В Большом театре в репертуар балерины вошли ведущие партии в таких балетах, как «Щелкунчик» Ю. Григоровича (Мари), «Пиковая дама» Ролана Пети (Лиза), «Чиполлино» Г. Майорова (Магнолия), «Пламя Парижа» в ред. А. Ратманского (Диана), Гран па из балета «Пахита» в ред. Ю. Бурлаки, «Шопениана» М. Фокина, «Серенада» Дж. Баланчина, Dream of Dreams Йормы Эло, «Симфония псалмов» Иржи Килиана. В 2013 году дебютировала в партии Жизели на Международном фестивале имени Рудольфа Нуриева в Казани (партнёр — Николай Цискаридзе). В 2015 году участвовала в вечере, посвященном памяти Майи Плисецкой, проходившем в Большом театре.

С июля 2013 года — балерина Михайловского театра. В текущем репертуаре балерины — ведущие и сольные партии в балетах «Жизель, или Вилисы», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар» (ред. Ф. Рузиматова), «Корсар» (ред. М. Мессерера), «Лауренсия», «Пламя Парижа», «Тщетная предосторожность», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Прелюдия», «Белая тьма», «Золушка», «Спартак», «Коппелия». На сцене театра также исполнила партию Маши в балете «Щелкунчик» (хор. Н. Боярчикова) и Марии в балете «Привал кавалерии».

Принимала участие в гастролях Михайловского театра в США, Японии, Китае, Гонконге. Как приглашенная балерина исполнила партию Принцессы Авроры в постановке Начо Дуато балета «Спящая красавица» в Немецкой государственной опере в Берлине, а также главную партию в балете «Бриллианты» Джорджа Баланчина, партию Эгины в балете «Спартак» в хореографии Ю. Григоровича, партию Эсмеральды в балете Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на сцене НОВАТа.

«Собор Парижской Богоматери»

Первой балетной премьерой 77-го сезона НОВАТа стал спектакль Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери». Одна из самых известных работ выдающегося французского балетмейстера, классика хореографии XX века впервые была представлена на сцене Парижской Национальной оперы в 1965 году. Идея поставить балет на сюжет знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» принадлежала самому Ролану Пети, он выступил не только хореографом, но и автором либретто. Хореограф создал поистине грандиозный балет о любви и смерти, преданности и коварстве.  Яркую авангардную музыку написал композитор Морис Жарр, дважды лауреат премии «Оскар», автором эффектных костюмов в стиле модных веяний того времени выступил легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран – модельер вдохновлялся цветными витражами Нотр-Дам де Пари, декорации создал известный художник театра и кино Рене Аллио. Спектакль в актуальном в 60-е годы духе минимализма стал одной из самых стильных и обсуждаемых постановок своего времени.

«Я хочу, чтобы было забыто средневековье, и для зрителей прояснился трагический смысл творения Виктора Гюго», – говорил Роман Пети о своём спектакле. Сюжетную канву балетмейстер свел до линий четырех главных героев – Квазимодо, Эсмеральды, Фролло и Феба. В отличие от предыдущих балетных интерпретаций знаменитого романа Гюго, в постановке Ролана Пети внимание смещено от судьбы красавицы-цыганки Эсмеральды к трагическому внутреннему конфликту и духовному перерождению звонаря Нотр-Дама Квазимодо. Балетмейстер наделил персонажей особой выразительной хореографией, оттенив классический танец острым гротеском современной пластики.

Премьера грандиозного балета имела ошеломительный успех и у критиков, и у французской публики. «Собор Парижской Богоматери» занял центральное место в творческом наследии Пети и стал одной из визитных карточек парижской балетной труппы. Впоследствии спектакль был представлен на самых знаменитых сценах мира – в миланском театре «Ла Скала», на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в петербургском Мариинском театре и Большом театре России.

Премьера балета в оригинальной версии 1965 года на Большой сцене НОВАТа состоялась в ноябре 2021 г.

Постановка балета осуществлена совместно с «Les Ballets Roland Petit».

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