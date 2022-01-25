«Украшение российской балетной сцены», «балерина от Бога», «восхитительная, необыкновенная», – отзываются любители балета о прима-балерине Санкт-Петербургского Михайловского театра Анжелине Воронцовой. В свою очередь, Анжелина – из тех артистов, которые уважают своего зрителя, поэтому просто не могут работать «вполноги». В ее случае природное дарование и блестящие данные подкреплены чувством ответственности, трудолюбием, постоянным стремлением к совершенству. Каждую новую работу балерина доводит до бриллиантового блеска и нередко знакомит с ними новосибирских зрителей.

В осенней премьере балета Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» Анжелина впервые в своей карьере исполнила партию Эсмеральды, и вновь выйдет на сцену НОВАТа в этой роли вечером 27 января. В интервью, которое состоялось в период репетиций, балерина рассказала о том, как готовила новую роль.

– Приходилось ли вам прежде танцевать в балетах Ролана Пети?

– Я знакома с хореографией Ролана Пети. В Большом театре танцевала Лизу в его балете «Пиковая дама» с блестящим составом – с Илзе Лиепа, с Николаем Цискаридзе. Для меня большой честью было исполнять этот балет с такими мастерами. Танцевала в «Арлезианке», где солировал Иван Васильев.

– В хореографии Пети что для вас самое ценное?

– Безусловно, особенная музыкальность и абсолютная точность исполнения движений. Сейчас я как будто учу новый язык, потому что эта хореография очень самобытная и далеко непростая. Возможно, в этой моей партии не так много текста, но для меня это довольно сложная работа. Всё-таки русскому артисту трудно танцевать сухо, нам легче танцевать шире, мощнее, по-другому работать телом, а во французской хореографии, и конкретно в балетах Ролана Пети, движения, позиции должны быть очень четкими, графичными. Это требует особой подготовки.

– Теперь о вашем персонаже. В балете Ролана Пети образ Эсмеральды отличается от традиционных прочтений этой героини – здесь Эсмеральда более чувственная, более «роковая». Чем вам близко такое прочтение, или, может быть, есть в нем что-то, что вас отталкивает?

– Да, этот балет поставлен совсем по-другому, в отличие от предыдущих балетных постановок по роману Виктора Гюго. В балетах на этот сюжет, созданных в XIX веке Цезарем Пуни, Жюлем Перро, действие разворачивалось вокруг Эсмеральды. Ролан Пети предложил совсем другое прочтение и романа и образа – в его Эсмеральде чувствуется «французскость», если можно так выразиться. Она в меру раскованная, но при этом не вальяжная, не развязная, она чувственная, но при этом довольно сдержанная, понимающая свои желания и власть своей женственности. Сочетание чувственности и строгости – это тот французский стиль, которому хотелось бы научиться, понять, пропустить через себя.

– Артисты, которые работали с Роланом Пети, говорят, что он мог внести изменения в текст партии, ориентируясь на индивидуальность танцовщика. В вашей Эсмеральде есть что-то от Анжелины?

– Известно, что сам Ролан Пети мог изменить рисунок роли для того, или иного артиста. Он очень хорошо чувствовал актерскую индивидуальность и всегда учитывал ее, вводя артиста в свои спектакли. Но сейчас мы в другой ситуации – работаем не с самим мастером, а с Луиджи Бонино, который прекрасно показывает, делает точные и четкие замечания, ставит понятные задачи, и от себя – от Анжелины Воронцовой – я стараюсь ничего не привносить, а наоборот, как можно точнее и бережнее относится к тому рисунку, который создал великий Ролан Пети. Я, вообще, стараюсь как можно меньше привносить в свои роли себя, поскольку моя индивидуальность в любом случае проявится на сцене. Мне, наоборот, интересно уйти от себя, чтобы это была не Анжелина в партии Эсмеральды, Эгины, Никии, а это были абсолютно разные героини, каждая со своей историей, со своим лицом. Сейчас моя главная задача – четко выполнять задачи, которые ставит Луиджи, чтобы партия получилась хореографически очень чистой, чистой по исполнению. Это основополагающая черта французской хореографии.

– Балет поставлен полвека назад, но при этом он до сих пор на многих сценах мира и его популярность не падает. Как вы считаете, в чём секрет успеха «Собора Парижской Богоматери»?

– Действительно, спектакль впервые был представлен в 1965 году, и сейчас с неизменным успехом идет на многих сценах. Мне кажется, что главная причина в том, что Ролан Пети был великим мастером сюжетных балетов. В наше время очень много бессюжетных постановок, которые редко живут более 10 лет, а Ролан Пети был мастером именно балетных историй. Я считаю, что новосибирцам очень повезло, что они смогут увидеть «Собор Парижской Богоматери», сейчас в России этот балет больше нигде не идет. Мне кажется, это большая честь для артистов – пропускать через себя новую хореографию великого балетмейстера, каким был Ролан Пети, работать над спектаклем с таким мастером как Луиджи Бонино. Но успех балетов Ролана Пети – в совокупности всех элементов, его балеты успешны благодаря хореографии, музыке, костюмам, сценографии… Ни один успешный спектакль не строится на чём-то одном, это всегда комплекс. Именно поэтому спектакль до сих пор идёт на сценах мира. Вообще, станцевать партию Эсмеральды в этом балете – это была моя большая мечта. Я смотрела много разных записей этого спектакля, восхищалась работой моих коллег, к примеру, Светланы Лунькиной – она прекрасно танцевала Эсмеральду, и я очень хотела станцевать… Я всегда понимала, что это будет непросто, что во французской хореографии потребуется та самая точность, о которой я уже говорила, что нужно соблюсти этот стиль, но мне всё равно была очень интересна эта роль, и я с радостью репетирую её.

– Ваши пожелания зрителям, которые придут на «Собор Парижской Богоматери» с вашим участием?

– Я бы хотела пожелать зрителям просто насладиться этим спектаклем. Я считаю, что это не только одна из лучших постановок Ролана Пети – это, вообще, один из лучших балетов на мировой сцене. И для Новосибирского театра большая честь иметь такой шедевр в своём репертуаре. Я думаю, вам будет очень интересно.

– Есть отличие петербургской и новосибирской публики?

– Я считаю, что новосибирская публика — очень преданная. Здесь если зрители полюбили артиста, то это навсегда. И это очень здорово, потому что это большая поддержка для артистов. Еще мне нравится, что новосибирская публика никогда не забывает артистов, всегда отстаивает их интересы, следит за их профессиональным развитием и очень горячо приветствует на спектаклях. Что касается петербуржцев, то известно, что это более сдержанные зрители. Если новосибирская публика сразу любит или не любит, то к петербургским зрителям нужно притереться, потанцевать, иногда не один сезон, чтобы тебя приняли и полюбили.

Анжелина Воронцова

Прима-балерина Санкт-Петербургского Михайловского театра. Лауреат международных конкурсов В 2003–2008 годах училась в Воронежском государственном хореографическом училище (педагоги Марина Леонькина, Набиля Валитова, Татьяна Фролова). В 2008 году была принята в Московскую государственную академию хореографии по классу педагога Натальи Архиповой. В 2009 году окончила Академию и была приглашена в труппу Большого театра России. Репетировала под руководством Николая Цискаридзе, он же был первым партнёром Воронцовой в спектаклях Большого театра. Дебютировала на сцене Большого театра в премьере балета Владимира Васильева «Заклятие дома Эшеров» в рамках Большого фестиваля РНО под руководством Михаила Плетнёва. В Большом театре в репертуар балерины вошли ведущие партии в таких балетах, как «Щелкунчик» Ю. Григоровича (Мари), «Пиковая дама» Ролана Пети (Лиза), «Чиполлино» Г. Майорова (Магнолия), «Пламя Парижа» в ред. А. Ратманского (Диана), Гран па из балета «Пахита» в ред. Ю. Бурлаки, «Шопениана» М. Фокина, «Серенада» Дж. Баланчина, Dream of Dreams Йормы Эло, «Симфония псалмов» Иржи Килиана. В 2013 году дебютировала в партии Жизели на Международном фестивале имени Рудольфа Нуриева в Казани (партнёр — Николай Цискаридзе). В 2015 году участвовала в вечере, посвященном памяти Майи Плисецкой, проходившем в Большом театре. С июля 2013 года — балерина Михайловского театра. В текущем репертуаре балерины — ведущие и сольные партии в балетах «Жизель, или Вилисы», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар» (ред. Ф. Рузиматова), «Корсар» (ред. М. Мессерера), «Лауренсия», «Пламя Парижа», «Тщетная предосторожность», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Прелюдия», «Белая тьма», «Золушка», «Спартак», «Коппелия». На сцене театра также исполнила партию Маши в балете «Щелкунчик» (хор. Н. Боярчикова) и Марии в балете «Привал кавалерии». Принимала участие в гастролях Михайловского театра в США, Японии, Китае, Гонконге. Как приглашенная балерина исполнила партию Принцессы Авроры в постановке Начо Дуато балета «Спящая красавица» в Немецкой государственной опере в Берлине, а также главную партию в балете «Бриллианты» Джорджа Баланчина, партию Эгины в балете «Спартак» в хореографии Ю. Григоровича, партию Эсмеральды в балете Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на сцене НОВАТа.

«Собор Парижской Богоматери» Первой балетной премьерой 77-го сезона НОВАТа стал спектакль Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери». Одна из самых известных работ выдающегося французского балетмейстера, классика хореографии XX века впервые была представлена на сцене Парижской Национальной оперы в 1965 году. Идея поставить балет на сюжет знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» принадлежала самому Ролану Пети, он выступил не только хореографом, но и автором либретто. Хореограф создал поистине грандиозный балет о любви и смерти, преданности и коварстве. Яркую авангардную музыку написал композитор Морис Жарр, дважды лауреат премии «Оскар», автором эффектных костюмов в стиле модных веяний того времени выступил легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран – модельер вдохновлялся цветными витражами Нотр-Дам де Пари, декорации создал известный художник театра и кино Рене Аллио. Спектакль в актуальном в 60-е годы духе минимализма стал одной из самых стильных и обсуждаемых постановок своего времени. «Я хочу, чтобы было забыто средневековье, и для зрителей прояснился трагический смысл творения Виктора Гюго», – говорил Роман Пети о своём спектакле. Сюжетную канву балетмейстер свел до линий четырех главных героев – Квазимодо, Эсмеральды, Фролло и Феба. В отличие от предыдущих балетных интерпретаций знаменитого романа Гюго, в постановке Ролана Пети внимание смещено от судьбы красавицы-цыганки Эсмеральды к трагическому внутреннему конфликту и духовному перерождению звонаря Нотр-Дама Квазимодо. Балетмейстер наделил персонажей особой выразительной хореографией, оттенив классический танец острым гротеском современной пластики. Премьера грандиозного балета имела ошеломительный успех и у критиков, и у французской публики. «Собор Парижской Богоматери» занял центральное место в творческом наследии Пети и стал одной из визитных карточек парижской балетной труппы. Впоследствии спектакль был представлен на самых знаменитых сценах мира – в миланском театре «Ла Скала», на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в петербургском Мариинском театре и Большом театре России. Премьера балета в оригинальной версии 1965 года на Большой сцене НОВАТа состоялась в ноябре 2021 г. Постановка балета осуществлена совместно с «Les Ballets Roland Petit».