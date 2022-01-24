Руководителя новосибирской фирмы осудили за коммерческий подкуп

Сегодня, 24 января, Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор учредителю и директору ООО «Энергострой» Владиславу Макарову, который признан виновным в коммерческом подкупе сотрудника АО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», сообщает пресс-служба Дзержинского райсуда.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, следствием и судом установлено, что в 2021 году «Макаров В.А., являясь учредителем ООО «Энергострой», с которым по итогам проведения конкурсной процедуры заключен договор подряда по модернизации систем освещения для нужд филиала, с целью получения дополнительной прибыли для своей компании, в нарушение условий договора и технического задания, решил при выполнении работ установить осветительные приборы иной марки, в связи с чем пытался совершить коммерческий подкуп лица, занимающего должность главного энергетика в филиале АО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»». Сумма подкупа – 300 000 рублей, что является крупным размером, полагалась за согласование актов выполненных «Энергостроем» работ. В акты фигурант по делу предложил внести заведомо ложные сведения об установке более дорогостоящего оборудования.

«В августе 2021 года действия подсудимого были пресечены при передаче части обговоренной суммы в размере 100 тыс. рублей работнику организации, который заранее сообщил о готовящемся противоправном деянии в правоохранительные органы, – рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Владислав Макаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на совершение коммерческого подкупа в крупном размере).

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы (условно, с испытательным сроком на 2 года). Также суд назначил последнему выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В декабре прошлого года по данному факту прокуратура Новосибирской области возбудила дело об административном правонарушении по части 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья признал ООО «Энергострой» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, а также наложил по ходатайству прокуратуры арест на денежные средства организации, находящиеся во вкладах и на счетах в банках.