«Все предпосылки для начала пятой волны уже есть»: губернатор призвал новосибирцев соблюдать меры безопасности

Федор Туров
 
Миниатюра для: «Все предпосылки для начала пятой волны уже есть»: губернатор призвал новосибирцев соблюдать меры безопасности
Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов отметил, что более трети жителей региона не носят масок. Фото Михаила Перикова

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в ходе оперативного совещания 24 января сообщил, что за прошедшую неделю число случаев заболевания COVID-19 выросло на 2% и сейчас наблюдается тенденция к росту. В то же время, по данным ведомства, более трети жителей региона не носят масок и другие санитарные меры также игнорируют.

Губернатор Андрей Травников отметил, что сегодня, исходя из объективных данных статистики,  есть все предпосылки для начала пятой волны коронавируса. «Пока ситуация не подталкивает нас к введению новых ограничительных мер, но мы должны сконцентрироваться на обеспечении полного, стопроцентного исполнения действующих ограничительных мер и мер санитарно-эпидемической безопасности по рекомендациям Роспотребнадзора», – подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, на сегодняшний день в область поступило  2 033 585 доз вакцины. Почти 1,5 млн человек получили прививку первым компонентом, 1,38 млн – полный курс вакцинации. Сейчас на складах остается 557 549 доз.

Между тем официального подтверждения наличия штамма «Омикрон» в Новосибирской области по-прежнему нет. В то же время с предыдущего заявления министра на эту тему штамм был выявлен в Алтайском крае и Кузбассе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  