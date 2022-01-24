«Все предпосылки для начала пятой волны уже есть»: губернатор призвал новосибирцев соблюдать меры безопасности

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в ходе оперативного совещания 24 января сообщил, что за прошедшую неделю число случаев заболевания COVID-19 выросло на 2% и сейчас наблюдается тенденция к росту. В то же время, по данным ведомства, более трети жителей региона не носят масок и другие санитарные меры также игнорируют.

Губернатор Андрей Травников отметил, что сегодня, исходя из объективных данных статистики, есть все предпосылки для начала пятой волны коронавируса. «Пока ситуация не подталкивает нас к введению новых ограничительных мер, но мы должны сконцентрироваться на обеспечении полного, стопроцентного исполнения действующих ограничительных мер и мер санитарно-эпидемической безопасности по рекомендациям Роспотребнадзора», – подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, на сегодняшний день в область поступило 2 033 585 доз вакцины. Почти 1,5 млн человек получили прививку первым компонентом, 1,38 млн – полный курс вакцинации. Сейчас на складах остается 557 549 доз.

Между тем официального подтверждения наличия штамма «Омикрон» в Новосибирской области по-прежнему нет. В то же время с предыдущего заявления министра на эту тему штамм был выявлен в Алтайском крае и Кузбассе.