Андрей Травников обозначил механизмы привлечения молодых кадров в экономику региона

Вопросы подготовки и привлечения кадров для экономики Новосибирской области рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 24 января. Об увеличении объемов подготовки кадров в вузах и колледжах, расположенных на территории региона, участникам заседания доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.

За период с 2018 по 2021 годы контрольные цифры приема, ежегодно утверждаемые правительством Новосибирской области, увеличились на 1041 бюджетное место. При этом, начиная с 2018 года, активную работу по совершенствованию механизма влияния регионов на процесс принятия решений об объеме бюджетных мест в вузах осуществляет рабочая группа, а сейчас комиссия Госсовета РФ по направлению «Наука», которую возглавляет губернатор Андрей Травников.

В результате объем контрольных цифр приема для вузов Новосибирской области увеличился с 2018 по 2021 годы на 21,6 %; по программам бакалавриата – на 27,9 %, по специалитету – на 15,3 %, по магистратуре – на 9%. Николай Пустовой отметил, что за последние три года число первокурсников, поступающих в вузы Новосибирска, увеличилось на 20%. Он посоветовал также обратить больше внимания на развитие магистратуры и на работу с малым бизнесом, который нуждается в кадрах не меньше крупных предприятий и также может принимать студентов на работу и стажировку.

По словам Сергея Нелюбова, наиболее востребованные отрасли в Новосибирской области, испытывающие самый большой кадровый дефицит – это образование, медицина, строительство и информационные технологии. Именно поэтому приоритетными направлениями подготовки за период с 2019 года стали следующие группы. По программам бакалавриата наибольший прирост бюджетных мест показали образование и педагогические науки, математика и механика, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, биологические науки. По программам специалитета – техника и технологии строительства, лечебное дело, педиатрия. По программам магистратуры – биологические науки, архитектура, информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки.

«Приятно, что на фоне всех других Новосибирская область выглядит очень привлекательно, – подчеркнул Андрей Травников. – Мы несколько лет подряд идем с миграционным притоком населения на территорию Новосибирской области, и даже сложные пандемийные годы, 2020-2021, на эту тенденцию, к счастью, не повлияли – мы по итогам 2021 года, за счет этого притока, миграционного баланса, прирастем. И здорово, что в этом составе много молодежи, в том числе студентов. Но чтобы студенты, будущие выпускники, вернулись на Родину работать по специальностям, закрепились в нашем регионе, очень важно создать условия для их работы. Здесь поле для нашей совместной деятельности, и много разных инструментов – инструмент целевой подготовки, целевые договоры, совершенствование целевого прогнозирования и вовлечения наиболее широкого круга работодателей в эту систему. Постоянный контакт с нашими руководителями, работодателями, для того, чтобы они также осознали важность закрепления кадров и на своих предприятиях, и в регионе в целом»