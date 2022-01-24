Сбер начал проводить ПЦР-тестирование сотрудников на штамм «Омикрон»

Сбер стал одной из первых организаций, где было введено ПЦР-тестирование сотрудников, определяющее не только наличие COVID-19, но и тип носителя.

«Усиление комплекса защитных мер – вынужденная необходимость – заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Постоянный контроль здоровья команды Сбера позволяет оперативно выявлять очаги возникновения COVID-19 и уменьшать вероятность распространения инфекции».

Первые результаты тестирования показали, что штамм «омикрон» выявляется в среднем у 80% положительных ПЦР-тестов. В связи с этим Сбер усиливает меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе, в частности, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды (95%), в Московском регионе вводится обязательное ПЦР-тестирование не реже чем один раз в семь дней, вне зависимости от наличия вакцинации.

Также в связи с большой долей заболеваемости «омикроном» и с его высокой контагиозностью Сбер рассматривает решение отправить на удалённый режим работы большее число сотрудников.