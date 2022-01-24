В Алтайском крае выявили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

Специалисты зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Алтайском крае новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у двенадцати человек, среди них один ребенок дошкольного возраста. Все они проживают на территории Барнаула. Четверо из 11 взрослых имеют постоянное место работы.

«Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, еще один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали», — указано в сообщении.

По официальным данным, новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен в восьми регионах Сибири. Он выявлен в Алтайском крае, Омской, Томской, Иркутской областях, республиках Тува, Алтай, Хакасия, в Красноярском крае. В Новосибирской области нет подтвержденных случаев заражения «омикроном», однако власти не исключают возможность его циркуляции в регионе.

Первый случай заражения «омикроном» в России выявили в декабре. Вирус был обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. Для удобства жителей Новосибирской области министерство цифрового развития и связи региона разработало интерактивную карту пунктов вакцинации от COVID-19 и лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Алтайского края, в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет «Спутник-М» в количестве 1 680 доз. Ее распределят между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Отметим, вакцина разработана Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.