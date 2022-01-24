В Новосибирске поставят всемирно известный балет «Тщетная предосторожность» на музыку Фердинанда Герольда. Одну из партий в нём исполнит народный артист России Николай Цискаридзе.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) готовится к премьере балета «Тщетная предосторожность» на музыку Фердинанда Герольда. Первые показы пройдут 11 и 12 февраля на Большой сцене НОВАТа.

«Это лёгкий, ироничный балет, который входит в топ самых популярных балетов мирового музыкального театра. Новосибирцы впервые увидят постановку в хореографии сэра Фредерика Аштона, одного из основателей английского национального балета», — рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе НОВАТа.

Балет «Тщетная предосторожность» уже ставили на новосибирской сцене в 1979 году. Тогда постановкой руководил Анатолий Дементьев, возглавлявший в то время балетную труппу театра.

В этом году новосибирских зрителей ждет сюрприз — участие в новой версии балета примет популярный танцовщик, народный артист России Николай Цискаридзе. Он исполнит комическую партию вдовы Симоны в вечерних спектаклях 11 и 12 февраля. Как уточнили в пресс-службе НОВАТа, договор с Николаем Цискаридзе заключили пока только на два выступления, но в перспективе надеются продолжить сотрудничество с артистом.

Кроме того, партию Лизы в балете исполнит признанная прима Михайловского театра Анжелина Воронцова, а партию Колена станцует солист Михайловского театра Никита Четвериков.

В текущем театральном сезоне «Тщетная предосторожность» – вторая крупнейшая балетная постановка на сцене НОВАТа. Первой стал балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери», премьера которого прошла 29 ноября 2021 года.