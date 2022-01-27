В Новосибирске повторно выставлено на продажу торговое помещение на пересечении Железнодорожной и Советской

В Новосибирске за 130 млн рублей продается торговое помещение, якорным арендатором которого является магазин федеральной сети «Пятерочка».

Напомним, что изначально на пересечении Советской и Железнодорожной располагался автоцентр «Плутон». После его закрытия была проведена дорогостоящая реконструкция объекта. Тем не менее, долгое время он находился без движения. По словам участников рынка это, прежде всего, связано с высокой арендной платой, обусловленной высоким уровнем вложений в объект со стороны собственника. Летом 2020 года на площадке открылся автосалон «Локо-Авто», который пробыл там всего лишь месяц, переехав на Никитина. После смены собственника объекта произошли перемены, и якорным арендатором площадки стал супермаркет федеральной сети «Пятерочка».

Согласно объявлению, размещенному на портале Avito, на сегодня 444 кв.м. занимает магазин «Пятерочка», 127 кв.м. — общепит «Турецкая кухня», 68 кв.м. — офис проектной компании, 298 кв.м. — центр Экипировки «Покров». Коммунальные и эксплуатационные оплачивают арендаторы. Общая площадь 938 кв.м. Около здания располагается своя парковка на 30 машиномест. Заявленная цена – 130 млн. рублей. Напомним, что ранее площадка уже выставлялась на продажу — в одном из ранее размещенных объявлений фигурировала цифра в 98 млн. Однако по словам участников рынка, это было связано с тем, что на тот момент у площадки еще не было якорного арендатора в виде «Пяторочки», и инвестиционная привлекательность объекта была ниже.