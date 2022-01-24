Новосибирские ученые создают компьютерные методы диагностики диабета

Новосибирскую разработку ИТ-технологий диагностики диабета поддержали грантом президента РФ. Программное обеспечение призвано позволить значительно повысить точность диагностики сахарного диабета у пациентов. Завершить работу по гранту предполагается в течение двух лет.

Учеными НИИ терапии и профилактической медицины (филиал ИЦиГ СО РАН) накоплена большая база пациентов, заболевших сахарным диабетом различных типов в относительно молодом (до 45 лет) возрасте. «Причем, речь идет не только о широко известных I и II типах диабета, но и о более редких формах заболевания, например – наследственных формах MODY-диабета, изучением которых в России занимаются только в Москве и в нашем институте», – рассказала «Континенту Сибирь» старший научный сотрудник ИЦиГ СОРАН, д.м.н. Алла Овсянникова.

Тщательное и разностороннее обследование этих пациентов, включая анализ их ДНК, обеспечило ученых необходимым массивом данных, который и стал необходимым фундаментом для разработки специального программного обеспечения. «Это будет компьютерная программа, анализирующая набор основных данных о пациенте, которые врач-эндокринолог сможет ввести в онлайн-режиме во время приема. По итогам такого анализа, программа выдаст наиболее вероятный для данного пациента тип диабета», — отметила исследовательница. Проект, подготовленный Овсянниковой, стал одним из победителей конкурса грантов президента РФ для молодых ученых.

Такой инструмент должен стать очень полезным подспорьем для практикующих эндокринологов по всей стране, утверждает она. В настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания диабетом у людей до 45 лет, но как раз у таких пациентов на ранней стадии очень сложно распознать тип диабета, а именно эта задача является ключевой для успешной терапии (потому что лечение сильно различается в зависимости от типа болезни). Предполагается, что программа сможет указать на наиболее вероятный тип диабета у конкретного пациента.

В мире программы подобного типа запатентованы только в Великобритании, российский аналог будет создаваться в Новосибирске. Согласно условиям полученного гранта, ученые должны представить готовый продукт в 2024 году.