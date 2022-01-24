Металлопрокатное производство появится на месте «Искитимского шиферного завода»

Как стало известно «Континенту Сибирь», в городе Искитим Новосибирской области появится новый металлопрокатный завод. Его разместят на территории бывшего шиферного завода.

Как сообщили источники «Континента Сибирь», на территории бывшего «Искитимского шиферного завода» планируется создать новое металлургическое производство. Реализацией проекта займется кемеровское ООО «ЮМПЗ», учредителем которого является один из крупнейших в России производителей металлопродукции для горнодобывающей отрасти и строительства — ООО «ОКС».

Отметим, об этом также свидетельствует смена юридического адреса компании: согласно Rusprofile, он изменен с города Югра Кемеровской области на город Искитим, ул. Заводская, 1Б, где, согласно 2ГИС, расположен завод «Искитимский шифер» (ООО «Искитимский шифер»). Там также находится компания «Кровля», директором которой является Раиса Полянская — генеральный директор ООО «Искитимский шифер» и бывший гендиректор ОАО «Искитимский шиферный завод».

Издание направило запрос компании, однако на момент публикации получить ответ от организации не удалось.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, на территории бывшего шиферного завода в Искитиме появится металлопрокатный завод для производства изделий из черного металла в объеме до 50 тыс. тонн. Планируется производство изделий сортового проката. Для реализации указанного инвестиционного проекта министерством направлено в Фонд развития промышленности РФ ходатайство для получения льготного займа.

«В результате реализации проекта предполагается внедрение нового способа непрерывной прокатки, что позволит усовершенствовать форму и физико-химические свойства прокатных изделий и, соответственно, составить конкуренцию не только отечественным производителям, но и зарубежным поставщикам», — сообщили в министерстве в ответе на запрос «Континента Сибирь».

Отмечается, что на ближайшие пять лет компания «ЮМПЗ» планирует обеспечить потребность в стальной прокатной заготовке рынка Новосибирской области, а также занять долю на рынке Сибирского федерального округа. Новый завод создаст более 150 рабочих мест на месте ликвидированного предприятия в Искитиме.

По данным Rusprofile, ООО «ЮМПЗ» зарегистрировано в феврале 2021 года, генеральным директором компании является Александр Сойкин — руководитель и соучредитель ООО «ОКС» (51% компании). Владельцем 49% доли организации стал Сергей Сойкин. Они вместе также владеют ООО «Поли-СМ» и ООО «БК «Сибирский Витязь». Выручка ООО «ОКС» в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 309 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что город Искитим могут включить в федеральный проект «Чистый воздух». Он вошел в предварительный список городов-участников проекта с наиболее загрязненным воздухом.

«Искитимский шиферный завод» был создан в 1966 году в Искитиме на базе шиферного цеха Чернореченского цементного завода. Предприятие являлось одним из ведущих производителей кровельных материалов в Западной Сибири. ОАО «Искитимский шиферный завод» ликвидировали в 2013 году.