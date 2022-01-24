Мэрия Новосибирска утвердила список растений для озеленения города

В мэрии Новосибирска утвердили список растений для озеленения города. В перечне 190 позиций.

Приказ об утверждении ассортимента растений для озеленения Новосибирска размещен на портале «Зеленый Новосибирск» за подписью заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой. В списке числятся 190 видов деревьев и кустарников, в том числе береза, сирень, сосна, малина, можжевельник и лимонник.

В городской администрации также утвердили перечень растений, которые не рекомендуют высаживать в Новосибирске. Они занесены в Черную книгу Сибири. Так, не рекомендуется высаживать клен ясенелистный, иргу колосистую, яблоню ягодную, вяз гладкий и приземистый, а также мелколистную липу.

Как сообщается на портале «Зеленый Новосибирск», ранее подбор растений для озеленения города осуществлялся или стихийно, или с использованием устаревшего нормативного документа.

«Мы надеемся, что теперь на улицах будут высаживать только газоустойчивые деревья и кустарники, а в парках, граничащих с городскими лесами, перестанут высаживать инвазивные растения, захватывающие природные экосистемы. Ну и конечно — важно предотвратить использование растений, не приспособленных к нашему сибирскому климату», — сообщается на портале.

В списке размещена таблица, которая позволяет выбрать растение для разных территорий города. Отмечается, что разработанный перечень является первым документом в серии методических рекомендаций по охране, созданию и содержанию зеленых насаждений для Новосибирска. В дальнейшей перспективе специалисты смогут выпустить методические материалы по грамотной обрезке деревьев и кустарников, по ассортименту травянистых декоративных многолетних растений и другое.

Напомним, в конце декабря новосибирские власти обязали индивидуального предпринимателя, снесшего 33 дерева на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска, оплатить их восстановительную стоимость и разработать план благоустройства пострадавшего участка.