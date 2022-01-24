Вместо закрывшегося в Новосибирске кафе «Мамин сибиряк» запустится новое заведение

В Новосибирске на улице Советской готовится к открытию новый ресторанный проект «Сибиряки». Он будет расположен на месте кафе «Мамин сибиряк», закрывшегося 1 ноября 2021 года.

Напомним, что кафе «Мамин сибиряк» открылось в январе 2017 года в здании государственной областной научной библиотеки на улице Советской. Основателем заведения являлся ресторатор Вячеслав Яковлев, известный по коктейль-барам Friends и Twiggy.

В интервью «Континенту Сибирь» в 2017 году он ранее рассказывал о концепции проекта и в частности об упоре на привычные домашние блюда в ресторанном прочтении. В планах Вячеслава Яковлева было тиражирование этого проекта – в частности, по словам участников рынка, несколько лет назад прорабатывалась возможность запуска «Маминого сибиряка» на территории Центрального парка Новосибирска, однако новых кафе под этим брендом в итоге не открылось.

1 ноября 2021 года кафе «Мамин сибиряк» закрылось. По данным официального instagram-аккаунта заведения, речь шла о ремонте с целью запуска в обновленном формате. По информации telegram-канала «Кухня за кулисами» на месте кафе «Мамин сибиряк» в скором времени откроется новый проект «Сибиряки». «Название предполагает настоящую сибирскую кухню. Шеф-поваром будет являться Спиридон Яныгин», – говорится в telegram-канале. На сегодня Спиридон Яныгин является шеф-поваром траттории «Тесту Место», а также президентом сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитекров.

Что касается кафе «Мамин сибиряк», то этим заведением управляло ООО «Вега-Вега». По данным Rusprofile, в августе 2021 года у юрлица сменились собственники. Вместо Юлии Яковлевой (основателем заведения являлся Вячеслав Яковлев) учредителями в равных долях стали Ольга Заварина и Ольга Жукова. Напомним, что ресторатор Константин Заварин являлся бизнес-партнером Вячеслава Яковлева по коктейль-барам Friends и Twiggy. В 2016 году стало известно о том, что Вячеслав Яковлев вышел из состава учредителей Friends. В 2019 году закрыл свои двери бар Twiggy, а также паб «Джек Лондон», сооснователем которого также являлся Вячеслав Яковлев.

Напомним, что 24 января стало известно о том, что на месте кофейни PRIMETIME COFFEE на пересечении Ленина и Урицкого откроется новый ресторан Hudson.