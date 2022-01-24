На месте PRIMETIME COFFEE в центре Новосибирска откроется ресторан Hudson

На пересечении улиц Ленина и Урицкого в Новосибирске готовится к запуску ресторан Hudson. На здании уже размещена соответствующая вывеска. Ранее на этой площадке располагалась кофейня сети PRIMETIME COFFEE, основанной новосибирским предпринимателем Антоном Горестовым.

По информации официального instagram-аккаунта нового заведения, ресторан Hudson будет делать упор на стейках и бургерах. О точных сроках его запуска пока не сообщается.

Напомним, что с 2019 по 2022 год на этой площадке находилась кофейня новосибирской сети PRIMETIME COFFEE. Она открылась на Ленина в 2019 году – до нее на этой площадке располагался ресторан «Урицкий». После запуска PRIMETIME COFFEE рядом также был открыт лаундж-бар SuperEgo.

Сеть PRIMETIME COFFEE до сих пор является самой крупной в Новосибирске по количеству точек. Однако на фоне пандемии 14 сентября 2021 года основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов подал на самобанкротство. Такой шаг он обосновал «Континенту Сибирь» желанием договориться со всеми кредиторами, чтобы продолжить более динамичное развитие в будущем. 28 октября суд удовлетворил иск и признал Антона Горестова банкротом. По данным 2ГИС в настоящее время под брендом PRIMETIME COFFEE функционирует 23 кофейни, имеющие разных владельцев и работающие по схеме франшизы. Операционной деятельностью закрывшейся кофейни на Ленина занималось ООО «Феникс», о чем свидетельствовала информация на входе в заведение. По данным Rusprofile, управляющим юрлица с ноября 2021 года является Егор Горестов, брат Антона Горестова.

Что касается нового ресторана Hudson, то согласно данным Rusprofile, по рассматриваемому адресу в конце 2021 года было зарегистрировано одноименное юрлицо ООО «Хадсон», а его учредителями являются Татьяна Ражева и Ольга Горестова.