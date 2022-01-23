Пожарные ликвидировали возгорание в новосибирском ТЦ «Гранит»

В торговом центре «Гранит» в Новосибирске произошло возгорание. Из здания эвакуировали 250 человек.

23 января сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области не допустили крупного возгорания в ТЦ «Гранит» в Ленинском районе Новосибирска.

«В Новосибирске сотрудники МЧС России в 16:28 реагировали на сообщение о задымлении в аптеке, расположенной на 1 этаже в ТЦ «Гранит» на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Уже через пару минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения разведки специалисты установили, что в помещении аптеки произошло возгорание электрощитовой, после чего сработала система пожаротушения в аптеке и пожарная сигнализация торгового центра. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в течение тринадцати минут.

«Администрация и сотрудники торгового центра эвакуировали 250 человек, информация о пострадавших не поступала. Всего на происшествие реагировали более 55 человек и 17 единиц техники, с учетом особенности объекта», — указано в сообщении.

Напомним, 16 января на автозаправочной станции в частном секторе Октябрьского района Новосибирска произошел пожар. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров, прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный второй ранг опасности. В результате происшествия пострадал подросток.

По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил МЧС и МВД региона совместно провести внеплановые проверки пожарной безопасности на АЗС города.