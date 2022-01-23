Двенадцать новосибирцев скончались от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались двенадцать человек.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли семеро мужчин в возрасте от 63 до 72 лет, а также пять женщин в возрасте от 54 до 92 лет. Днем ранее в регионе от заболевания скончались четырнадцать человек.

В инфекционных госпиталях Новосибирской области с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 2 274 пациента, в том числе 39 детей, в отделениях реанимации лечатся 244 человека. Аппарат ИВЛ требуется 44 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 248 жителей региона, выздоровел 291 пациент. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 100 595 случаев коронавируса. 72 148 пациентов выздоровели, 4 529 — скончались.

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 323 человек, умерли восемь жителей региона. Медицинская помощь требуется 5 839 пациентам с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 685 человек.

В Алтайском крае, по данным оперативного штаба, за сутки выявили 431 случай заражения коронавирусом, умерли 29 человек. В инфекционных госпиталях региона находится 1 401 пациент с диагнозом COVID-19, еще 189 человек лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 332 человека, 129 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, регионы Сибири готовятся к наступлению волны нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Заболевание выявили у жителей Омской, Томской, Иркутской областей, республик Тува, Алтай, Хакасия, Красноярского края. Новосибирские власти также не исключают возможность циркуляции вариации COVID-19 «омикрон» в регионе.

По словам полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева, для сдерживания распространения «омикрона» в сибирских регионах необходимо увеличить объемы тестирования на коронавирус.