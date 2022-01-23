Двух старшеклассников в Красноярске арестовали по делу о ложном минировании

Суд в Красноярске арестовал двух школьников, которых подозревают в рассылке сообщений о минировании ряда объектов.

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения двум подросткам, которые, предположительно, отправляли сообщения о минировании детских садов и школ города, сообщается на сайте суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним школьникам, 2004 года рождения, которые, по мнению органов предварительного следствия, на протяжении нескольких дней отправляли сообщения о лжеминировании школ и детских садов Красноярска», — указано в сообщении.

Уточняется, что их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Напомним, на протяжении пяти рабочих дней в Красноярке неизвестные отправляли сообщения о минировании образовательных учреждений и других объектов. Правоохранители организовали круглосуточную охрану школ Красноярска. Отметим, послание с угрозами также поступило в здание правительства региона.

Волна сообщений о минировании зданий также прокатилась по Новосибирску и Новосибирской области. Специальные службы обследовали ряд школ и детских садов на предмет обнаружения взрывных устройств, эвакуация была также проведена и в Новосибирском государственном университете. По факту ложных сообщений о минировании председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку.