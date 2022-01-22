По данным оперативного штаба на утро 22 января в Новосибирской области зарегистрировано 100 347 случаев коронавируса (+258 за сутки), в том числе у 11 460 детей. 71 857 пациентов выздоровели (+359 за сутки).

В Новосибирской области от COVID-19 cкончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 55 лет, 76 лет и женщины в возрасте 66 лет, 67 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 83 года, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 517 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 205 пациентов, в том числе 36 детей. В отделениях реанимации находятся 232 человека. На ИВЛ – 43 пациента.

В Омской области за сутки коронавирусной инфекцией заболели 537 человек, 12 ушли из жизни. В Красноярском крае заразился коронавирусом 431 человек. За последние сутки в крае от коронавирусной инфекции скончались 27 пациентов. В Алтайском крае COVID-19 заболели еще 411 человек, 23 пациента умерли. За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 317 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 пациентов скончались. В Томской области 148 человек заболели коронавирусом за сутки.