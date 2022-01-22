Прокуратура намерена конфисковать элитную квартиру экс-замдиректора клиники Мешалкина

На следующей неделе, 27 января, состоится очередное заседание суда по иску прокуратуры об обращении в доход государства имущества Евгения Покушалова — члена-корреспондента РАН и бывшего замдиректора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина. Речь идет об элитной квартире в новосибирском Академгородке стоимостью 37 млн руб.

В Советском районом суде Новосибирска рассматривается второй иск прокурора Новосибирской области Якова Хорошева к бывшему заместителю директора новосибирского Национального медицинского центра имени Мешалкина Евгению Покушалову. По информации суда, прокуратура усмотрела нарушение закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». В исковом заявлении надзорное ведомство требует национализировать квартиру площадью 267 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга в новосибирском Академгородке. Прокуратура уверена, что стоимость жилья (около 37 млн рублей) значительно превышает доходы за предшествующие сделке годы как кардиохирурга и его супруги, так и ее родителей-пенсионеров, в чьей собственности находится квартира.

Это уже вторая попытка экспроприировать собственность Евгения Покушалова в пользу государства. В июле прошлого года Новосибирский областной суд принял решение об обращении в доход РФ квартиры кардиохирурга в США стоимостью около $ 1,3 млн.

Напомним, Евгений Покушалов, а также бывший директор Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств в размере более 1,3 млрд рублей. В феврале 2020 года суд изменил Евгению Покушалову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. В мае он был назначен советником председателя СО РАН Валентина Пармона, а позднее стал заместителем генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ).

Центральный районный суд Новосибирска в ноябре 2021 года приговорил Евгения Покушалова к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 400 тыс. рублей. Выступая с последним словом в суде 29 октября, Евгений Покушалов раскаялся и попросил смягчить ему наказание, напомнив о своём вкладе в науку.