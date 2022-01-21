Экс-замминистра транспорта Новосибирской области вновь оставлен в СИЗО

Юлия Моисеева
 
суд
Фото Михаила Перикова

Ленинский районный суд продлил арест бывшему заместителю министра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому, проходящему по громкому делу о взятках в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) региона.

Как сообщает пресс-служба суда 21 января, Ставицкий, обвиняемый по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), останется под стражей до 25 февраля.

«Ставицкому С.В. продлён срок содержания под стражей на один месяц, а всего до 11 месяцев семи суток, то есть по 25 февраля 2022 года», — говорится в постановлении суда, которое в законную силу пока не вступило.

Напомним, по версии следствия, с марта по октябрь 2019 года бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий предложил главе ТУАД Михаилу Чуманову помощь с дополнительным финансированием по госконтрактам и общее покровительство взамен на регулярную передачу денег и оказание услуг имущественного характера. С октября 2019 года по декабрь 2020 года тот передал Ставицкому взятки на общую сумму 1,5 млн руб.

Чуманов был задержан в конце 2020 года, а Ставицкий – в марте 2021 года.

Расследование уголовных дел в отношении Сергея Ставицкого и Михаила Чуманова было завершено в декабре 2021 года. Как сообщил заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Владимир Ануфриев, Ставицкий получал взятки под видом аренды своего автомобиля, который он зарегистрировал на другое лицо.

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