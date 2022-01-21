Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение целевого капитала на 2 млн рублей ректору Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаилу Федоруку.

21 января 2022 года состоялся визит генерального директора Фонда Потанина Оксаны Орачевой в Новосибирский государственный университет (НГУ). В ходе встречи с ректором НГУ Михаилом Федоруком руководитель Фонда передала сертификат на пополнение целевого капитала эндаумент-фонда университета на сумму 2 млн рублей.

В прошлом году Фонд Потанина принял решение о пополнении 11 эндаументов российских некоммерческих организаций и культурных институций на общую сумму 70 млн рублей. Поддержку получили выпускники программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», которые, несмотря на пандемию, смогли успешно реализовать заявленные проекты и добиться значительных результатов в создании и развитии фондов целевых капиталов своих организаций. В их числе – руководитель эндаумент-фонда НГУ Юлия Наконечная.

Возглавляемый ею фонд представляет собой 3 целевых капитала на общую сумму более 40 млн рублей, на доходы от которых реализуется 8 текущих проектов. Деньги, полученные от Фонда Потанина, будут потрачены на реализацию проектов, связанных с знаменитой Физико-математической школой НГУ. Какие именно проекты будут поддержаны будет решено после консультаций с педагогами и учениками школы.

В ходе встречи Михаил Федорук и Оксана Орачева обсудили и другие варианты взаимодействия. «Мы очень рады, что у нас успешно развивается и традиционное сотрудничество по стипендиальным программам, и по целевым капиталам. Надеемся университет заинтересуют и другие наши проекты, такие, как «Академический десант» или программы поддержки музеев», – подчеркнула Оксана Орачева.

Михаил Федорук, в свою очередь, отметил, что НГУ всегда уделял большое внимание своим позициям в рейтинге вузов-участников стипендиальных программ Фонда (традиционно занимая места в первой десятке рейтинга), а также – развитию университетского эндаумента. «Университет развивается, причем, развивается очень динамично, и нам надо сохранять этот высокий темп, поскольку сегодня высшее образование – среда с жесткой конкуренцией. Надеемся, программы Фонда помогут нам в решении этой задачи», – заключил он.