«Кузбассразрезуголь» утвердил новые производственные и инвестиционные планы

Объём добычи АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в 2021 году вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом. Как отметили в компании, такого показателя и планировалось достичь в рамках производственного задания.

Основной прирост обеспечил Талдинский разрез, где добыто на 1,4 млн тонн угля больше, чем в 2020 году, сообщили на предприятии.

Всего в 2021 году горняки АО «УК «Кузбассразрезуголь» добыли 45,3 млн тонн угля, в том числе почти 7,0 млн тонн коксующихся марок. Объём вскрыши по итогам прошедшего года составил 323,5 млн м³ горной массы.

Компания также увеличила объём отгрузки (на 7%) – на рынок поставлено 43,6 млн тонн угля. В том числе на экспорт в течение прошлого года отгружено 30,9 млн тонн угля (прирост к 2020 году – 13%), это больше плановых показателей. Российским потребителям отправлено 12,7 млн тонн продукции.

На обогатительных фабриках и установках компании за 2021 год переработано более 39,6 млн тонн угля, что также превышает показатель предыдущего года. Доля переработки в общем объёме угледобычи составила 87%.

В 2022 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть 46,6 млн тонн угля, с этой целью намечено на треть увеличить добычу на Калтанском разрезе (с 4,4 до 5,7 млн. тонн). Потребителям предполагается отгрузить более 43 млн тонн продукции, в том числе на экспорт почти 32 млн тонн угля.

«В наступившем году УК «Кузбассразрезуголь» продолжит реализацию самых широкомасштабных в истории компании программ модернизации основного горнотранспортного и технологического, а также вспомогательного оборудования», — сообщили в пресс-службе УК «Кузбассразрезуголь».

В течение года планируется поступление на предприятие почти 500 единиц новой техники, включая карьерные автосамосвалы различной грузоподъёмности, гидравлические экскаваторы, бульдозеры, буровые станки и так далее. На эти цели будет направлено 33,6 млрд рублей. Всего в развитие производства в 2022 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует инвестировать более 45 млрд рублей.