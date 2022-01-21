Экс-сотрудники минприроды Новосибирской области предстанут перед судом по делу о взятках

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению бывших сотрудников отдела минприроды Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника и инженера отдела лесных отношений министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

«Фигуранты по делу получили от представителей лесопользователей свыше 1,6 млн рублей в качестве взяток за обеспечение победы в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, их отвод в удобных для предпринимателей местах, незаконные бездействия по выявлению (пресечению) нарушений лесного законодательства, а также общее покровительство (попустительство)», — указано в сообщении.

Кроме того, бывший инженер отдела лесных отношений передал взятку своему начальнику за непривлечение его к ответственности за нарушение трудовой дисциплины, общее покровительство и попустительство по службе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 7,5 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу.

Уточняется, что в отношении одного из фигурантов по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй находится под стражей. Вину в совершении преступлений бывшие сотрудники отдела лесных отношений не признали.

Напомним, ранее правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении трех жителей Новосибирской области. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.