Любая реорганизация возможна только с согласия коллективов институтов, подчеркнули в Новосибирском государственном университете (НГУ).

Напомним, что еще в 2021 году «Континент Сибирь» писал о возможности вхождения Института вычислительных технологий в состав Новосибирского государственного университета. А буквально на днях стало известно, что идет обсуждение возможного присоединения к НГУ сразу трех институтов Академгородка (правда, схожего профиля и работающих в комплексе зданий, известном как Вычислительный центр СО РАН) – ФИЦ Информационных и вычислительных технологий (ИВТ), Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВММГ СО РАН) и Институт систем информатики им. А.П. Ершова (ИСИ СО РАН).

Эта новость наделала немало шума, однако, на деле пока все находится на стадии «декларации о намерениях». Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе НГУ, в настоящее время нет ни «дорожной карты» предполагаемого вхождения институтов в состав университета, ни сроков реализации этого проекта, ни кандидатур на роль руководителя новой структуры.

Все это станет актуальным только после прохождения подготовительного этапа в самих институтах – определенной процедуры, включающей положительное решение Ученого совета института. И судя по настроению ученых, этот этап не будет кратким и безболезненным, поскольку любая масштабная реорганизация ставит вопросы не только о новом руководстве, но и о дальнейшей судьбе научных проектов, многие из которых реализовывались не один год, связаны с государственным заданием или полученными грантами.

Есть немало других «подводных камней», которые могут доставить проблем в процессе такой реорганизации. Например, ИВТ имеет ряд филиалов в других регионах Сибири, и перевести их на баланс университета будет непросто.

Но хотя пока процесс возможного объединения находится в самом начале, можно предположить, как все будет выглядеть в результате. «Вне зависимости от результатов возможного слияния в НГУ будет создаваться обособленное подразделение, в задачи которого будет входить развитие и дальнейшее продвижение проекта СКЦ «Лаврентьев», а также решения прикладных задач в области высокопроизводительных параллельных вычислений и искусственного интеллекта. В задачи подразделения также будет входить создание и развитие образовательных программ», – сообщили изданию в пресс-службе НГУ.

«Континент Сибирь» продолжит следить за судьбой этого достаточно амбициозного проекта.