Cибирский Росфинмониторинг подвел итоги 2021 года на встрече с полпредом

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Николаем Буймовым.

В ходе встречи Николай Буймов доложил полпреду о результатах работы по декриминализации финансовой сферы Сибирского федерального округа, достигнутых во взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. В 2021 году выявлены нарушения на сумму свыше 13 миллиардов рублей, предотвращён ущерб на 6,7 миллиарда рублей, приняты обеспечительные меры в виде ареста на 5,5 миллиарда рублей, стоимость возмещённых средств составила 147 миллиардов рублей. Доначислено налогов на сумму 3,5 миллиарда рублей, 500 миллионов из которых было взыскано.

В числе приоритетных направлений работы Росфинмониторинга на 2022 год были названы контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий национальных проектов в сибирских регионах, на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории округа, а также мониторинг региональных бюджетных средств и противодействие коррупции. Эти задачи уже были обговорены на встрече главы ведомства с полпредом, приуроченной к двадцатилетию Росфинмониторинга