Суд повторно приостановил работу АГЗС «СибГаза» в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска повторно приостановил деятельность автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) компании «СибГаз» на 90 суток, сообщается на сайте сибирского управления Ростехнадзора.

Специалисты сибирского управления Ростехнадзора провели проверку устранения нарушений, послуживших основанием для приостановки эксплуатации АГЗС компании «СибГаз», расположенной на улице Инская,5 в Новосибирске.

Сообщается, что в ходе проверки на заправке был выявлен ряд нарушений. Так, в частности, работники АГЗС не проходили проверки знаний и стажировки, на станции отсутствуют данные об осмотре технологического оборудования, газопроводов, электрооборудования, средств измерений и другого. Также отсутствуют данные о техническом обслуживании газопроводов и арматуры АГЗС.

«Неустранение данных нарушений создает угрозу возникновения аварии, угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Специалисты составили в отношении юридического лица ООО «СибГаз» протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). По решению суда эксплуатация АГЗС приостановлена на 90 суток.

Напомним, 16 января во второй половине дня в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на нелегальной автозаправочной станции. АЗС находилась в металлическом гараже в частном секторе, площадь пожара составила 100 кв.м. В результате инцидента пострадал подросток.

После произошедшего мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил МЧС и МВД региона провести внеплановые проверки пожарной безопасности на АЗС Новосибирска.

ООО «Сибгаз» принадлежит газозаправочная станция, которая взорвалась в июне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. В результате ЧП пострадали 33 человека. После аварии правоохранители обнаружили 280 нарушений на АГЗС Новосибирской области.