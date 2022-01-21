Новосибирский РЦК в пять раз превысил план по обученным бережливому производству специалистам

Тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области за 2021 год обучили 532 специалиста из числа работников 15 предприятий-участников соответствующего нацпроекта. По плану необходимо было обучить 110 человек.

Как пояснили специалисты центра, речь идет о работниках компаний, прошедших один и более тренинг РЦК АИР, в том числе, тренинг «Фабрика процессов», который проходит на базе одноименного регионального учебного центра. Достигнутый показатель называется «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда с РЦК».

«Внедрение инструментов бережливого производства требует большой подготовительной работы. Она включает обучение коллективов и руководства компании, анализ её деятельности. Только проведя подготовку и поработав с мышлением сотрудников, можно начинать действовать. Тогда все улучшения укрепятся и получат развитие», — прокомментировали в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области.

Перед тем, как запустить проект на предприятии, команда РЦК рассказывает об инструментах бережливого производства. Например, организует практическое занятие по построению карты потока создания ценностей, обучает работников организации рабочих мест по системе 5С.

Всего эксперты проводят девять тренингов. Среди них — «Основы бережливого производства», «Картирование», «Система 5С» и «Производственный анализ». Они также рассказывают о структуре проведения проекта на предприятии.