Губернатор Новосибирской области заявил о бесперебойном снабжении региона углём

В ходе рабочей поездки в Каргатский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал наличие и доступность топлива для жителей региона. На площадке хранения угля в Каргате он провёл выездное совещание по обеспеченности области углём на отопительный период 2021-2022 годов.

Как доложил участникам совещания министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, несмотря на сложности с поставками угля для коммунальных предприятий и населения, возникшие в конце прошлого года в связи с ростом цен на мировых рынках на энергетические угли, снабжение региона этим видом топлива устойчиво. Все коммунальные источники тепловой энергии обеспечены углём.

Министр отметил, что из-за отсутствия топлива в Новосибирской области теплоснабжение ограничивать не приходилось.

Сейчас запасы топлива по муниципальным районам Новосибирской области составляют 78 тыс. тонн на 33 дня. В Каргатском районе — 2300 тонн на 38 дней.

«Понятна психология людей – когда запаса нет, то покупают больше, чем нужно. Нужно людей понимать, всё-таки у нас сибирская зима, и когда у тебя рядом с печкой нет топлива, хочешь, не хочешь – будешь закупать впрок. Сегодня все необходимые запасы топлива созданы, снабжение жителей области углём стабильное и без перебоев», – отметил Андрей Травников в ходе совещания.

Директор ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» Олег Нам в своём докладе отметил, что проблемы прошлой осени, в первую очередь, были связаны с недопоставкой вагонов собственниками подвижного состава. Губернатор напомнил, что решить задачу удалось в том числе с помощью формирования «коммунальных экспрессов» – правительство Новосибирской области специально договаривалось с Российскими железными дорогами о формировании поездов для доставки угля из Кузбасса в Новосибирскую область.

Олег Нам подчеркнул, что в целом за 2021 год НТК продала угля на 25 тысяч тонн больше, чем в 2020 году. В 2022 году планируется реализовать до 750 тысяч тонн, в том числе в январе — 80 тысяч тонн, 55 тысяч тонн уже отгружено.

«С декабря мы прекратили продажу и заключение новых контрактов на поставку угля для предприятий коммерческого сектора, приоритет был отдан ЖКХ и населению. За прошлый год у нас не было повышения цен – все те договорённости, которые были достигнуты, мы выполнили. Цена за тонну рядового угля, установленная департаментом по тарифам – 2812 рублей – была соблюдена», — отметил Олег Нам.

Добавим, что в целях стабилизации ситуации с поставками топлива и погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы из резервного фонда Новосибирской области в октябре-декабре 2021 года органам местного самоуправления была предоставлена государственная поддержка в размере 711 млн рублей. Общая сумма господдержки муниципальных образований, районов и городских округов в 2021 году составила 3 млрд 655 млн рублей.

Напомним, в декабре из-за проблем с углём в Алтайском крае было возбуждено уголовное дело.