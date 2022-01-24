В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» мы решили на этот раз рассмотреть книгу, ставшую в своей категории практически классической. Речь о «Стратегии голубого океана» Рене Моборн и Ким Чан. Своим мнением об этой по-прежнему актуальной книге поделился совладелец торговых сетей «Низкоцен», «Победа», SPAR в Омске, инвестор сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Шкуренко.

— Когда «Континент Сибирь» предложил мне поучаствовать в рубрике «Бизнес-книга месяца», я и представить себе не мог, что никто из многочисленных участников этого проекта не застолбил за собой возможность рецензировать книгу Рене Моборн и Ким Чан «Стратегия голубого океана». С небольшим преувеличением, но все же эту книгу можно назвать Библией стратегического менеджмента.

И дело не только в огромных тиражах и устойчивом фразеологизме «голубой океан», а в практическом применении и разумном объяснении ускоренного роста компаний, работающих на вновь созданных или модернизированных рынках.

В первую очередь, книга о конкуренции, а еще точнее, о ловком ее избегании. Немного определений: «голубые океаны» — это неизвестные или еще не созданные участки рынка. «Алые океаны» — рынки, где отрасли определены и согласованы, а правила конкуренции всем известны. Цель бизнеса — оказаться в голубом океане конкуренции.

Даже если у вас есть все желаемые ресурсы, сплоченная команда профессионалов, продуманная агрессивная стратегия, вы не сможете стать быстрорастущей компанией (именно быстрорастущей), если будете конкурировать в традиционных отраслях алого океана. Залог успеха очень прост: нужно избегать любой конкуренции и по возможности создавать принципиально новые рынки.

Краеугольным камнем стратегии голубого океана является инновация ценности. Упрощенно это выглядит так: снижение издержек происходит за счет упразднения факторов, по которым идет конкуренция в конкретной отрасли. Ценность для покупателя возрастает благодаря созданию и развитию элементов, которые эта отрасль ранее никогда не предлагала.

Приведу пример не из книги, а из нашей российской реальности, из отрасли, в которой сам работаю, — розничный ритейл. Сеть «Светофор» появилась значительно позднее всех розничных сетей страны на очень конкурентном рынке и добилась значительных результатов. В чем секрет успеха? В инновации ценности.

В ее ассортименте вы не найдете привычных брендов, в магазинах — минимум персонала, вместо оборудования — палетная выкладка, сами магазины расположены не в трафиковых местах, нет логистических центров (все на аутсорсе), минимальный квант поставки палеты и т. д. То есть упразднены факторы, которые не создают самую важную покупательскую ценность этой сети магазинов — цену для потребителей. Никаких компромиссов, даже привычный потребительский сервис отсутствует полностью. Нет никаких дополнительных издержек, не связанных с заявленной ценностью. Бизнес-модель очень простая, фокус исключительно на заявленной ценности — цене товара. Если коммерческая служба не может обеспечить низкую закупочную цену, то этого продукта не будет в товарной матрице. Например, молока или бананов, которые являются ключевыми позициями с точки зрения оборота и пенетрации в чеке в «стандартных» продовольственных сетях, в «Светофоре» может не быть.

В книге подробно описан процесс создания и реализации стратегии голубого океана. Очень важное замечание: в большинстве компаний, работающих в алых океанах, создание и реализацию стратегии принято разделять, типичный пример — стратегические сессии, после которых совет директоров или менеджмент их утверждает, а затем с упорством и точностью реализует. Авторы книги говорят о необходимости объединения процессов создания и реализации стратегии, так как иначе это приводит к медленной и неуверенной реализации и механическому поддержанию всех процессов. Разработанная и принятая стратегия не должна быть константой, ее можно и нужно постоянно менять и совершенствовать. Причем делать это нужно быстро и в текущем моменте. Главным в реализации стратегии является не она сама, а «стратегический шаг». Стратегический шаг — это набор действий и решений руководства, связанных с разработкой бизнес-предложения, формирующего новый рынок. Решение руководства с последующим представлением нового стратегического профиля внутри компании так, чтобы он стал понятным всем без исключения сотрудникам. Дискуссии и стратегические сессии часто ведут к размыванию фокуса и компромиссным решениям. Лично я неоднократно убеждался в успешности такого подхода.

В заключение хочу сказать, что несмотря на серьезную тему книги, читается она легко и с удовольствием. И хотя этот бестселлер был издан 17 лет тому назад, перечитывать его сегодня небесполезно с практической точки зрения.

Моя оценка: 10 баллов из 10.

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