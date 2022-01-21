Почему сроки строительства музыкальной школы в Академгородке остаются неопределенными?

Несмотря на заявления мэрии о необходимости возведения музыкальной школы в Академгородке, приступить к этому объекту не могут уже восьмой год. В причинах разбирался «Континент Сибирь».

Напомним, что в 2014 году мэрия Новосибирска анонсировала строительство детской музыкальной школы в Академгородке (участок был выделен на улице Терешковой). Тогда речь шла о четырехэтажном здании, площадью 6,3 тыс. кв. метров, рассчитанном на обучение 800 учеников. Объект предполагал наличие концертного зала на 350 мест, кабинета звукозаписи и мастерских по ремонту и настройке музыкальных инструментов (согласно проекту, подготовленному по заказу мэрии).

13 сентября 2018 года мэрия Новосибирска выдала компании «Роснефтегазстрой-Академинвест» разрешение на строительство этого объекта. Ближе к концу сентября на ограждении стройплощадки был размещен паспорт проекта, где отмечалось, что сроки строительства установлены в соответствии с разрешением мэрии Новосибирска № 54- Ru54303000-237-2018. Примечательно, что на тот момент, по данным источников «Континента Сибирь», речи о каком-то финансировании из средств федерального или даже областного бюджета не велось, скорее – о возможной компенсации расходов застройщика мэрией города.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем компании «Роснефтегазстрой-Академинвест» являются экс-депутат горсовета Новосибирска Владимир Фельдбуш.

Срок действия разрешения, в соответствии с проектной документацией, истек 11 сентября 2019 года. Согласно планам застройщика, за год на участке должно было появиться двухэтажное здание площадью около 1,2 тыс. кв. метров. В реальности, дело ограничилось подготовительными работами, в частности, рытьем котлована и вырубкой деревьев на месте предполагаемого строительства. По данным источников «Континента Сибирь», строительству помешали не столько протесты жителей окрестных домов (из-за вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства), сколько разногласия между застройщиком и городскими властями. Как бы то ни было, строительство было остановлено, а по истечению срока действия договора с Росимуществом земельный участок был передан в распоряжение муниципалитета.

В 2018 году в мэрии отмечали «Континенту Сибирь», что после передачи муниципалитету земельного участка «возможно будет начать строительство музыкальной школы по проекту, который был разработан в 2014 году, с внесением некоторых изменений, если потребуется». Однако несмотря на это, работы по возведению школы с того момента так не начались.

«Континент Сибирь» постарался выяснить, с чем это связано, и каковы же перспективы у строительства здания музыкальной школы в Академгородке (сейчас она работает в одном здании с лицеем № 130 им. академика М.А. Лаврентьева).

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая в 2018 году активно поднимала вопрос строительства школы, теперь отмечает, что запустить процесс можно, включив этот проект в программу «Академгородок 2.0». «В конце 2021 года была встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по вопросам развития социальной инфраструктуры Академгородка. Он сказал, что в этом году запланирована сдача гимназии №3 и после этого самым приоритетным становится как раз проект здания для детской музыкальной школы №10. Но пока нет подтверждения от федерального бюджета о выделении средств на его реализацию», – рассказала «Континенту Сибирь» Наталья Пинус. Тем не менее, по ее словам, личная позиция губернатора внушает некоторый оптимизм.

В мэрии Новосибирска настроены менее оптимистично. В ответ на запрос «Континента Сибирь» о перспективах строительства школы, было сообщено, что заявка на включение строительства здания детской музыкальной школы в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год, направленная областным правительством, не была поддержана министерством культуры РФ. «В связи с чем министерством культуры Новосибирской области при формировании заявочных документов на 2023 — 2025 годы в федеральную адресную инвестиционную программу повторно будет направлен пакет документов на объект капитального строительства в 2023 году», – пояснили в мэрии «Континенту Сибирь». В областном министерстве культуры, в свою очередь, нам сообщили, что такая заявка уже отправлена в январе этого года.

Таким образом, судьба школы теперь зависит от позиции федерального руководства. И это одновременно может служить определенным маркером состояния экономики области и ее центра. Самим, без федеральной помощи, построить четырехэтажное здание музыкальной школы не получалось уже несколько лет. Цена вопроса по состоянию на третий квартал 2020 года составляла около 475 млн рублей.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.