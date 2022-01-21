Возбуждено дело по факту промышленного ЧП на молочном комбинате под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело по факту разгерметизации холодильного оборудования на молочном комбинате в Купино Новосибирской области, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел 20 января на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное», входящего в структуру ООО «Молочный комбинат Купинский». В ходе ремонта морозильной установки произошел хлопок испарителя охладительной системы, в результате чего пострадали три человека.

По данным правоохранительных органов, во время ремонтных работ оборудования произошла разгерметизация холодильного устройства. Пострадавшие работники ООО «Молочный комбинат Купинский» госпитализированы, один из них находится в реанимационном отделении больницы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате происшествия частично обрушились стены предприятия, выполненные из «сэндвич панелей».

«Прокуратура проверяет в деятельности ООО «Купинское мороженное» и «Молочный комбинат Купинский» исполнение законодательства об охране труда. Результаты процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, в середине декабря на складе производителя мороженого «Русский холод» в поселке Краснообск Новосибирской области произошел пожар. В тушении участвовал 61 человек.

Купинский молочный комбинат построен в 1951 году. Предприятие является одним из старейших и крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. С 1992 года в состав предприятия входят Чистоозерный и Баганский молочные заводы.