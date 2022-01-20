В Новосибирске установили не одобренный худсоветом памятник бывшему генпрокурору Руденко

Возле здания генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу в Новосибирске установили памятник бывшему генеральному прокурору СССР Роману Руденко, известному причастностью к расстрелам 1930-х годов. Ранее городской худсовет счёл недостаточно обоснованным появление такой скульптуры.

Памятник бывшему генеральному прокурору СССР Роману Руденко установили в Новосибирске возле здания генеральной прокуратуры РФ по СФО на улице Нижегородской, 6, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 20 января.

Как отметили в ведомстве, установка скульптуры приурочена к 300-летию российской прокуратуры. Создатели фигуры — скульптор Павел Марков и архитектор Максим Салахов.

Участвовавший в торжественном открытии заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин подчеркнул, что Руденко выступал в качестве главного государственного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе в 1945-1946 годах, а также принимал активное участие в реабилитации и оправдании жертв политических репрессий.

«Доводы его выступления на Нюрнбергском процессе легли в основу признания агрессивной войны тягчайшим преступлением. Люди восприняли речь Руденко так, как будто он говорил не только от лица СССР, а от их имени, от всего человечества», – цитируют Дмитрия Демешина в прокуратуре Новосибирской области.

Роман Руденко возглавлял прокуратуру СССР более 27 лет. Он начинал свою карьеру в должности следователя Черниговской окружной прокуратуры, куда он как член ВКП (б) был направлен по решению Черниговского окружного обкома партии. Был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В церемонии открытия памятника также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель регионального Законодательного Собрания Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, с инициативой установки памятника бывшему генпрокурору выступила прокуратура Новосибирска. В декабре 2021 года городской художественный совет проголосовал против установки скульптуры в связи с недостаточностью обоснованности такого решения.