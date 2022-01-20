В начале 2021 года стало видно, что рынок растет — на развитие доставки заметно повлияла пандемия. Также наблюдался рост требовательности к услугам и продуктам от клиентов — с появлением, например, «Самоката», «Яндекс.Маркета» доставка должна была осуществляться незамедлительно, ну или по крайней мере очень быстро. Так я нафантазировал себе новый формат доставки пиццы.

Создавать новый стартап имело смысл только в том случае, если бы наш продукт и услуга разительно отличались бы от конкурентов и, конечно же, от концепции моего основного бизнеса — сети пиццерий «Пицца Синица».

Поэтому мы хотели:

доставлять свежую и горячую пиццу за 20 минут,

быть вкуснее всех,

сделать цену на пиццу и доставку доступнее для потребителя.

Спустя пару месяцев на свет появился новый бренд «ВКРУГУ» — модная пиццерия на районе! Всегда рядом, всегда тепло, всегда тебе рады, всегда вкусно и всегда быстро – это если коротко.

Зачем мне понадобилось запускать «ВКРУГУ», ведь у меня уже есть «Пицца Синица»? Всё просто! Я хотел запустить стартап, быстро вывести его в прибыль, и эта прибыль стала бы доказательством того, что идеи стартапа нужны рынку. И затем все реализованные идеи я бы перенес в родную «Пиццу Синицу», а стартап прикрыл. Таков был план.

Ввиду того, что у меня уже была постоянная занятость в основном бизнесе, я решил, что срочно нуждаюсь в человеке, которому делегирую половину процессов. И стал я искать человека, но не простого, а энергичного, трудолюбивого, чтобы вместе с ним сделать первую пиццерию «ВКРУГУ».

Я запостил сторис в Instagram, где сказал, что ищу предпринимателя для запуска «ВКРУГУ» — среди откликнувшихся оказался Виталик.

Мы были знакомы давно, ведь именно Виталик стал самым первым пиццамейкером «Пиццы Синицы». Он пришел работать к нам целых 8 лет назад. Спустя некоторое время Виталик запустил собственную пекарню, где, к слову, тоже продавал пиццу. В общем, он получал предпринимательский опыт как мог.

На рынке венчурных инвестиций при выборе стартапера опыт побед и неудач — один из ключевых критериев, на который обращает внимание инвестор. И я тоже подумал: «Если у Виталика есть опыт, значит это хорошо» — поэтому из всех откликнувшихся я решил работать именно с ним.

Кстати, в меню «Пиццы Синицы» есть даже пицца VitallicA — и автором этого произведения искусства является тот самый Виталик.

Мы нашли небольшое помещение в аренду по приемлемой цене — 50 000 рублей в месяц. Помещение входило в площадь супермаркета, но у супермаркета эта площадь простаивала. И владелец с радостью сдал нам эту площадь в аренду.

По счастливой случайности помещение было в ремонте, в кафеле и с водой. Ну а в остальном у нас было все:

оборудование, оставшееся от сети пиццерий «Пиццы Синица»,

информационная система SinizzaIS, которую нам «Пицца Синица» скопировала на отдельный сервер таким образом, что у нас практически был сайт и качественное приложение для клиентов.

Чего у нас не было, так это самого главного — продукта.

Для быстрой доставки мы хотели сократить время приготовления пиццы и обратили внимание на технологию приготовления римской пиццы.

В основу нашей бизнес-модели легла идея того, чтобы краст — заранее выпеченная основа для пиццы — оставался нежным и вкусным после шоковой заморозки и дефростации.

Технологии римской пиццы всего лишь 11 лет, изобрели ее относительно недавно. В нашем городе римскую пиццу можно попробовать в гастро-баре «Коробок», в «Morricone», в «Бонжорно», в «Panda Chef» и, наверное, где-то еще.

Прелесть технологии в том, что в пиццерию поставляется краст уже почти испеченным, и задача пиццамейкера лишь начинить его и отправить в печку — то есть не нужно тратить ресурсы на обучение людей, как заводить тесто под симфоническую музыку, как его правильно раскатывать и тому подобное. Упрощение! Это плюс! Это сказка!

Но, как и в любой сказке, всегда бывают злые силы.

И для нас зло обратилось в то, что римская пицца быстро теряет температуру и в 80% случаев доставляется еле теплой, а может даже и холодной. То есть, получается, что римская пицца — это ресторанный продукт: выпекли и бегом кушать.

Для понимания: американская пицца, на которой мы специализируемся в «Пицце Синице», доставляется горячей чаще, потому что в ней просто больше влаги, сочности и меньше воздушных пустот — но и процессов работы с тестом в разы больше.

Мы решили смешать две технологии в одну!

Во-первых, мы замахнулись на то, чтобы самостоятельно изобрести замороженный краст, который бы экономил нам время и ресурсы, поддавался мастерству любого пиццамейкера, и при этом стал бы основой пиццы, насыщенной вкусом и духом Италии.

Во-вторых, день и ночь мы закрывались в пиццерии и делали тысячу замесов, чтобы создать инновационный рецепт римской пиццы, которая сохраняла бы свой первозданный вид не только в ресторане, но и на доставке. Иными словами, мы стремились создать что-то эдакое, что доезжало бы до клиента горячим и сочным.

Пока делались замесы, уже были готовы брендированные коробки для пиццы со всякими приятными «фишками».

Кроме теста мы также хотели сделать пиццу доступнее по цене — каким образом? Продавать пиццу половинками!

– «Алло, дорогая, я тут «ВКРУГУ», в модной пиццерии на районе… Хочу, вот, взять ту вкусную пепперони домой, надо?»

– «Конечно бери, Петенька, а можно взять половинку?» — и у него была бы возможно взять не целую пиццу, а половину, потому что мы изобрели специальную «приблуду», чтобы все половинки наших пицц всегда были одинаковыми и ровными.

Дело в том, что мы резали не пиццу, а тесто – так правильнее. А потом замораживали его. Замораживали одним способом, вторым, замораживали в вакууме, без вакуума, ездили к знакомым на производство, чтобы заморозить в шокере, сырым, выпеченным. Затем мы дефростировали красты и уже выпекали саму пиццу, настоящую…

Я смотрел на счетчик, сколько мы уже потратили денег на стартап, и думал: «Нам надо запускаться, нам надо запускаться».

Но каждый раз, когда мы пробовали очередную получившуюся пиццу, нас не устраивал краст: то слишком толстая корочка, то тонкая, но слишком твердая, то тесто не пропекается внутри и горит сверху.

Но самое главное — вкус. Если такое тесто выпекать без заморозки, то вкус просто шикарный, прям как у Пиццы Синицы. А если замораживать/дефростировать, то краст имел выраженный вкус «обычной булки белого».

Мы обращались к экспертам по хлебу, смотрели вебинары и мастер-классы, к иностранцам-пиццайола из Италии обращались, к судьям российского чемпионата по пицце… Даже к Посейдону! Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.

У «Синицы» и у «ВКРУГУ» были одинаковые бизнес-принципы: «Если делать, то делать хорошо — а если делать плохо, то лучше не делать» и «готовим, как для своей мамы».

Мы поняли, что не можем запустить доставку, не имея топового продукта. К тому же мы потратили 2 миллиона…

Нет, денег жалко не было — никогда не жалко на инновацию и на то, что упростит процесс. Жалко было «ВКРУГУ» и всю эту идею с заморозкой.

Я пытался продать эту пиццерию какому-нибудь энтузиасту, который поверит в технологию, поверит в брендинг «ВКРУГУ», который к слову вообще огненный получился. Но энтузиастов не нашлось…

Проект «ВКРУГУ» мы свернули в конце декабря: освободили помещение, вывезли оборудование.

Когда вспоминаю про «ВКРУГУ», то кажется, что нам не хватило всего лишь какой-то мелкой детали! Кажется, что несмотря на больше чем полгода экспериментов и изобретений, нужно было дальше химичить и искать отгадку. Но деньги капали, а результат так и не получался. А что, если мы не все способы перебрали? Что, если есть что-то, чего мы еще пока не знаем? Может быть нам оживить проект «ВКРУГУ»?

В общем такая вот романтичная бизнес-история приключилась в 2021 году.