Новосибирская область готова к революционному прорыву в сфере «умного строительства» с использованием ТИМ/BIM-технологий – правительство региона

В новосибирском микрорайоне «Стрижи» по самым новым технологиям строится ледовая арена, а также готовится к вводу в эксплуатацию современная детская поликлиника. Глава региона Андрей Травников проинспектировал эти объекты.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход строительства дворца спорта «Ледовый центр «Стрижи», а также готовность к работе новой поликлиники ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3». Эти объекты возводятся при софинансировании из областного бюджета и поддержке областного правительства, сообщили в администрации региона 20 января.

Двухэтажный многофункциональный спортивный комплекс «Ледовый центр «Стрижи» на улице Тюленина площадью более 11 тыс. кв. м включит в себя две ледовых арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2022 года. Реализация спортивно-оздоровительного объекта с искусственным льдом идёт с применением технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM).

Андрей Травников подчеркнул, что арена «Стрижи» – первый в Новосибирской области объект, который изначально полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей.

Как пояснил губернатор, создаётся так называемый цифровой двойник объекта. В этой цифровой модели по мере реализация проекта отражаются все вносимые изменения. После завершения строительства к ней получат доступ все службы, эксплуатирующие здание.

«В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объёмы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты», – приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Поликлиника в микрорайоне «Стрижи» по улице Кубовой рассчитана на 500 посещений в смену. Она выполнена по новым санитарным правилам и соответствует проекту «Безопасная городская среда». В каждое отделение – взрослое и детское – запроектирован отдельный вход, чтобы потоки не пересекались. Учтён вопрос доступности для маломобильных групп населения – учреждение оборудовано грузовыми и пассажирскими лифтами.

Глава региона заявил, что уже в марте врачи поликлиники примут первых пациентов.

«Это – первая полноценная поликлиника, построенная в Новосибирске за последние 20 лет. Кроме того, это первый объект нового формата, и те семь поликлиник, которые сегодня строят в рамках ГЧП, также нельзя будет называть просто поликлиниками – это огромные многофункциональные амбулаторные центры. У них будет самый широкий функционал – полноценные детское и взрослое отделения, круглосуточный травмпункт, мощнейший блок диагностики. Ещё одна важная составляющая этого проекта – сегодня внутри агломерации минздрав Новосибирской области проводит большую работу по более удобному для жителей перекреплению к медицинским учреждениям. К новой поликлинике в «Стрижах» будут прикреплены пациенты близлежащих территорий, и им не придётся ездить в Краснообск», – рассказал губернатор.

Современный медицинский комплекс будет обслуживать развивающийся микрорайон «Стрижи» – это 25 тысяч человек. В поликлинике будут работать педиатрическая и терапевтическая службы, а также узкие специалисты. В перспективе в медучреждении планируется создать круглосуточный травматологический пункт.

На оснащение поликлиники из средств бюджета Новосибирской области было выделено 129 млн руб. На эти средства закуплены маммограф, флюорограф, система ультразвуковой визуализации (УЗИ эксперт-класса), оборудование для приёма пациентов с COVID-19 и так далее.

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