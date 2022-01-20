Более 20 инструкторов бережливого производства подготовили в Новосибирске

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Производительность труда» при плановом показателе 14 человек подготовлено 22 инструктора бережливого производства. Их отобрали из числа сотрудников девяти компаний-участников нацпроекта.

Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, после активной фазы реализации национального проекта, которая длится шесть месяцев, специалисты будут обучать коллег, погружать их в философию бережливого производства, инициировать и реализовывать новые проекты по улучшению.

Внутренние инструкторы должны иметь практический и управленческий опыт, уметь договариваться с коллегами, а также вовлекать их в процесс изменений.

Отбор и обучение инструкторов впервые стартовали в июле прошлого года. Отобранные специалисты дистанционно прошли обучение в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Задача Федерального и Регионального центров компетенций — подготовить как минимум двух инструкторов на каждом предприятии.

«Они, являясь сотрудниками компаний, будут сами обучать коллег, в том числе, опираясь на собственный опыт. Такие специалисты также войдут в проектный офис, который формируется на каждом предприятии после окончания полугодового проекта», — рассказали в АИР Новосибирской области.

Сертификаты получили внутренние инструкторы, работающие на фабрике «Обувь России», в компаниях «Здравмедтех», «Купинское мороженое», «Главновосибирскстрой» и «ЖБИ-5», “НМК”, а также на «Хлебообъединении «Восход». Обучение проходят работники «С2 Групп», «Мирадор», «КМП-Восток», «Континент окон» и «Сибстекло».