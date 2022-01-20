В Новосибирске пройдет форум риэлторов и застройщиков

Первое в этом году деловое мероприятие, посвященное рынку недвижимости, пройдет в Новосибирске 28 января в отеле Marriott. Инициатором форума стала компания «Метр».

На «Январский саммит по недвижимости. 2022» приглашены более 200 участников – новосибирские застройщики, банкиры, топовые агентства недвижимости и аналитики рынка. Мероприятие пройдёт в формате панельных дискуссий. По данным организаторов, с презентациями выступят агентства недвижимости AllNewHomes, «Макромир. Новосибирск», «НМаркет. Про Новосибирск», «Этажи». Аналитический обзор рынка недвижимости представит эксперт строительного рынка Сергей Николаев.

На панельной дискуссии «Стратегии продаж после взрывного роста. Что делать застройщику?» в роли спикеров выступят руководители компаний-застройщиков: «Корпорации ЁЛКА», «ТДСК» и «Береговое-Инвест». В дискуссии «Субсидированные ставки: выгоды и подводные камни» примут участие представители банков «Сбер», ВТБ, Банк «Открытие» и «Газпромбанк».

«Январский саммит – это возможность открыто поговорить об итогах 2021 года на рынке недвижимости, обсудить актуальные вопросы, подискутировать на спорные темы с экспертами области и сформировать прогнозы на 2022 год», – прокомментировали «Континенту Сибирь» цель форума в компании-организаторе мероприятия «Метр».

Программа саммита будет состоять из двух частей. Вечерняя часть мероприятия – неофициальная, является закрытой и приурочена ко дню рождения компании «Метр».

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