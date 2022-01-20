Порядка 400 дольщиков ещё пяти долгостроев Новосибирской области получат компенсации по решению ППК «Фонд»

Проблемы ещё пяти долгостроев Новосибирской области будут решены с применением механизма ППК «Фонд» — такое решение принял наблюдательный совет публично-правовой компании. Компенсации за недостроенное жильё получат порядка 400 дольщиков региона.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Под конец года мы приняли решения по большому числу проблемных объектов. Дополнительно ещё 2 312 дольщиков получат денежные выплаты. Ранее они приобрели квартиры в 18 проблемных объектах, расположенных в шести регионах страны, но их дома так и не были сданы», – цитирует Марата Хуснуллина пресс-служба правительства Новосибирской области 20 января.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность принятого решения. Он напомнил, что по соглашению правительства Новосибирской области с ППК «Фонд» в регионе уже решаются проблемы 12 домов. Так, дольщикам четырёх долгостроев выплачены компенсации, ещё восемь проблемных объектов будут достроены в ближайшие два года. Теперь список пополнили ещё пять долгостроев: три дома застройщика ООО ИСК «Базис-Строй» в микрорайоне «Радужный» села Верх-Тула – под номерами 17/4, 17/5 и 17/6, дом №4 на улице Карла Маркса в Бердске от застройщика ООО «Стройинвестпроект», а также дом застройщика ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» на улице Геодезической в городе Обь.

Всего на финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков планируется направить 7 921 млн руб. Информацию о старте выплат по указанным объектам ППК «Фонд» опубликует на своем официальном сайте уже в январе.

Напомним, в конце декабря в Кировском и Советском районах Новосибирска сдали в эксплуатацию два долгостроя.