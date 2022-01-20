Обязательную вакцинацию для студентов планируют ввести в Красноярском крае

В Красноярском крае рассматривают вопрос об обязательной вакцинации студентов от COVID-19 из-за роста заболеваемости на территории региона. Предполагается, что эта мера будет действовать для всех совершеннолетних учащихся высших и профессиональных учебных заведений.

Власти Красноярского края рассматривают вопрос внесения новых изменений в постановление о вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно планируемым поправкам, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций, достигшие 18 лет, войду перечень лиц, для которых прививка обязательна.

Об этом сообщил на своём Telegram-канале глава территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев 20 января. Он отметил, что такая мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

«На сегодняшний день охват вакцинацией против коронавирусной инфекции среди совершеннолетних студентов нашего региона в целом составляет 54,6%. Обращу внимание, что это общий показатель, в некоторых высших учебных заведениях, к сожалению, цифры ещё ниже», — отметил также в своём сообщении Горяев.

Ранее в регионе обязали вакцинироваться от коронавируса лиц старше 60 лет и представителей правоохранительных органов. Такая мере была введена в ноябре.

По данным на 19 января, в Красноярском крае зафиксировано 407 новых случаев коронавируса. В то же время, 11 января это число составляло 214 случаев.

Ранее также сообщалось о том, что в Красноярске из-за коронавируса отменили массовые крещенские купания.