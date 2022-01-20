Власти Новосибирска вернутся к планам по строительству моста на разъезде Иня

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о необходимости вернуться к вопросу возведения пешеходного моста на разъезде Иня. Сейчас в Первомайском районе активно застраиваются микрорайоны «Весенний» и КСМ, но на крупной транспортной развязке функционирует всего один пешеходный переход.

По словам градоначальника, строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня входит в число основных перспективных планов по развитию Первомайского района наряду с возведением двухуровневой транспортной развязки и реконструкцией подстанции скорой помощи в Матвеевке.

«Важно вернуться и к вопросу строительства пешеходного моста на въезде в Первомайский район: в рамках реализации проекта „Городская электричка“ актуальность этого перехода чрезвычайно важна», — цитирует Анатолия Локтя пресс-служба мэрии Новосибирска.

Сейчас на крупной транспортной развязке при въезде в Первомайский район функционирует лишь один пешеходный переход со светофором.

Проектная документация и экспертиза нового моста уже выполнены. Стоимость строительства оценивается в 266,7 млн руб.

Согласно проекту, мост включит в себя четыре входа, которые соберутся в одной круглой комнате над магистралью.

Ранее сообщалось о том, что под Новосибирском планируется возвести новый жилой микрорайон.