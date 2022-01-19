Завотделением новосибирской больницы вынесли приговор после смерти ребёнка

Суд в Новосибирске приговорил заведующую лор-отделением городской больницы №34 к условному сроку. Врача обвинили в халатности после смерти несовершеннолетнего мальчика, которому, по данным следствия, не назначили необходимого лечения.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор заведующей оториноларингологическим отделением ГБУЗ НСО «ГКБ №34» Светлане Фёдоровой, обвиняемой по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в прокуратуре региона 19 января.

«В суде установлено, что в период с 27 октября по 5 ноября 2018 года Фёдорова вопреки медицинским стандартам оказания помощи не провела и не поручила лор-врачам специальное лечение пациенту. В результате развития воспалительного процесса и последующего кровотечения наступила смерть несовершеннолетнего мальчика», — говорится в сообщении.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, заведующая лишена права заниматься врачебной деятельностью в течение полутора лет.

Как отметили в надзорном ведомстве, исковых требований потерпевшая сторона не заявляла.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, накануне экс-главврача ЦРБ в Новосибирской области приговорили к условному сроку за хищение почти миллиона рублей.