Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку по факту ложных сообщений о минировании в Новосибирске

Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина организовало доследственную проверку по фактам ложных сообщений о минировании в школах областного центра.

О проведении доследственной проверки из-за ложных сообщений о минировании образовательных учреждений сообщили в региональном следственном управлении СКР 19 января.

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, очередные сообщения о якобы заложенной взрывчатке поступили в ряд новосибирских школ 19 января. Под проведение эвакуационных мероприятий попали, в частности, школы №11, №18, №24, №172, №178. Позже стало известно, что аналогичное предупреждение получил Новосибирский государственный университет, где также прошла эвакуация.

Сообщения о минировании образовательных учреждений в последние дни также поступали в Красноярске — сейчас школы города взяты под круглосуточную охрану, а детские сады временно закрыты. По факту ложных сообщений в регионе заведены уголовные дела. Эвакуация из-за угрозы взрыва также прошла в правительстве Красноярского края.

Ранее также сообщалось, что неизвестный, представившийся организатором террактов, написал два письма, адресованных красноярцам.