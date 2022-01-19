Здание правительства Красноярского края эвакуировали после сообщения о минировании

Лжетеррористы добрались до здания правительства Красноярского края – после ложных сообщений о минировании в школах и детсадах краевого центра послание с угрозами поступило в администрацию региона. Правоохранители взрывчатки там также не обнаружили.

Как следует из публикаций в социальных сетях, вечером 19 января началась эвакуация здания правительства Красноярского края. На место прибыли полиция и кинологи с собаками.

В администрации региона проведение экстренных мероприятий подтвердили.

«Поступило анонимное сообщение о минировании на электронную почту одного из учреждений. Информация проверяется», — сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, помещения администрации уже проверены – взрывчатых веществ и подозрительных предметов там не нашли.

Напомним, в Красноярске на протяжении нескольких дней эвакуировали школы и детсады из-за сообщений о минировании. Сейчас школы взяты под круглосуточную охрану, а детские сады временно закрыли. По факту ложных сообщений возбуждены уголовные дела.

Ранее также сообщалось, что неизвестный, представившийся организатором террактов, отправил красноярцам два письма.